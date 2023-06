À Toronto, le comité municipal du développement économique et communautaire doit débattre le 6 juillet de la possibilité de lancer un projet pilote permettant la consommation d'alcool dans 20 parcs de la ville cet été.

Si le comité et le conseil municipal donnent leur aval, les personnes de 19 ans et plus pourraient boire des boissons alcoolisés dans ces parcs à partir du 2 août.

Le projet pilote s'étendrait jusqu'au 9 octobre.

Les parcs où la consommation d'alcool serait autorisée :

Eglinton, Earlscourt, Dufferin Grove, Campbell, Dovercourt, Roundhouse, Trinity Bellwoods, Christie Pits, Queen's Park, Sir Winston Churchill, Corktown Common, Greenwood, Riverdale, Withrow, Monarch, Skymark, Lee Lifeson, East Toronto Athletic Field, Milliken et Neilson

Le conseil municipal avait demandé aux fonctionnaires en mai dernier d'élaborer un projet pilote en ce sens, explique la Ville dans un communiqué.