La SPCIQ a dénombré sept fois plus d’incendies causés par ce type de batterie de 2021 à 2022. On est passé de 3 incendies à 21[...] Il faut ce dire que les incendies de ce type, il y en avait possiblement zéro ou quelques unités par année , indique Alexandre Lajoie, officier média et prévention pour les pompiers de Québec. Ce chiffre risque d’augmenter dans le futur, croit-il.

Il ne s’agit pas d’un cas unique à Québec. Plusieurs grandes villes nord-américaines constatent elles aussi une augmentation des incendies impliquant des batteries lithium-ion.

Les appareils avec ces batteries sont de plus en plus populaires auprès des gens et des fabricants, note M. Lajoie. Les incendies peuvent se produire dans les téléphones, les ordinateurs portables, mais aussi, notamment, les moyens de transport . Il ajoute que ce sont surtout les trottinettes et les vélos électriques qui sont touchés.

Trois causes : L’altération d’un équipement

Le blocage de la ventilation d’un appareil

La surcharge de la batterie en laissant l'appareil branché en permanence

L’incendie se produit le plus souvent lorsque l’appareil se charge ou vient tout juste d’être chargé, explique M. Lajoie.

Alexandre Lajoie affirme qu'aucun incendie mortel n'a eu lieu à Québec en raison des batteries, mais que cela s'est déjà produit à New York par exemple. Photo : Radio-Canada

Il insiste en revanche sur le fait que les batteries ne sont pas plus dangereuses qu’il l’était avant .

Sensibilisation

La campagne Batterie pleine de risques vise à sensibiliser les utilisateurs aux risques d’incendie pouvant découler d’une mauvaise utilisation d’objets fonctionnant avec des batteries au lithium-ion et de les informer quant aux bonnes pratiques .

Plusieurs visuels, animations et messages radio seront diffusés pour sensibiliser la population. Photo : Gracieuseté du Service de protection contre l’incendie de Québec

Elle ne vise pas à faire peur aux utilisateurs des appareils avec une batterie, souligne M. Lajoie.

« Il faut juste être conscient qu’elle présente un certain risque. » — Une citation de Alexandre Lajoie, officier média et prévention pour le Service de protection contre l’incendie de Québec

L’officier rappelle l'importance d’avoir un détecteur de fumée fonctionnel et souligne qu'il ne faut pas mettre les appareils qui fonctionnent avec une batterie au lithium-ion près des sorties.