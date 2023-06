Projet Tewin à Ottawa : Taggart avait donné peu d’information avant l’abattage d’arbres

Selon les documents envoyés à CBC en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, le personnel de la Ville semblait être dans l'ignorance, puisque la dernière fois que le groupe de construction Taggart les avait contactés, c’était lors de l'été 2022.

À ce moment, Taggart avait demandé des renseignements qui ne portaient que sur un plan limité de nettoyage du derecho.

En mars 2023, la Municipalité a finalement conclu que le propriétaire foncier, les Algonquins de l’Ontario (AOO) et son partenaire Taggart étaient exemptés des règlements régissant l'abattage des arbres, car Taggart préparait le site pour l'agriculture et était en pourparlers avec des agriculteurs au sujet d'éventuels baux depuis le mois d'octobre précédent.

Le directeur général a demandé des informations le 21 février

Après les plaintes déposées par les résidents et la demande d’accès à l’information déposé par CBC , le directeur général intérimaire de la planification, de l'immobilier et du développement économique d'Ottawa et responsable du règlement sur la protection des arbres, Don Herweyer a demandé qui de son personnel était au courant de l'affaire.

Les drones munis de caméras – envoyés d'abord par des voisins inquiets, puis par CBC – montrent qu'une bande d'environ 70 hectares a été coupée à blanc ces dernières semaines. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

D’après les communications qui ont suivi, les employés de la Ville ne semblaient pas être au courant du déboisage. Sauf le forestier de la ville, Mark Richardson, qui a mentionné qu'il avait parlé au téléphone avec le consultant de Taggart, le 17 février.

Il m'a indiqué qu'il avait effectué des coupes dans cette zone, mais qu'il lui avait été répondu qu'elle se trouvait en dehors de la [limite urbaine] et qu'un permis n'était pas nécessaire , a écrit M. Richardson. Je n'ai pas eu d'autres contacts avec Tewin depuis lors , a-t-il ajouté.

Les informations ont révélé que les travailleurs forestiers étaient motivés par le désir de dégager la zone avant la saison de nidification.

Une enquête, l'été 2022

Dans un courriel envoyé le 21 juillet 2022, le consultant pour le groupe Taggart, Peter Hume a écrit à Mark Richardson pour lui dire qu’il travaillait sur le nettoyage de la tempête.

Le plan consiste à nettoyer les arbres tombés et à s'assurer que la limite forestière n'interfère pas avec les lignes électriques, et à s'assurer que si d'autres arbres tombent, nous limitons la possibilité qu'ils tombent sur la route , a-t-il mentionné dans un courriel comprenant une carte.

Mark Richardson a rapidement répondu en indiquant que la Ville autorisait les propriétaires à abattre les arbres dangereux sans permis après la tempête de 2022, mais a énuméré quatre suggestions.

Il a demandé à Taggart de l'informer, ainsi que le conseiller municipal du quartier, de la date à laquelle l'abattage des arbres commencerait. Si possible, attendez la fin de la saison de nidification; sinon, veillez à respecter la loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs , a écrit M. Richardson.

Il a demandé que des photos soient prises au cas où la Ville recevrait des questions du public.

Une photo aérienne, prise le 27 février, montre des centaines de troncs d'arbres coupés sans permis sur un terrain appartenant aux Algonquins de l'Ontario, au nord du chemin de Piperville. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay/CBC

Plans d'exploitation

Le lendemain du jour où Don Herweyer a demandé à son personnel de se prononcer, l'abattage des arbres a temporairement cessé.

Selon Michelle Taggart du groupe de construction Taggart, le derecho a causé des dégâts considérables, cependant elle a fait remarquer qu'une grande partie de la zone n'était pas boisée et n'était constituée que de broussailles .

Le 22 février, Michelle Taggart et Mark Richardson ont discuté.

Notre intention est de faire en sorte que ces terres redeviennent des terres agricoles, comme elles l'étaient auparavant, et qu'elles soient donc exemptées des dispositions de l'arrêté municipal. Nous avons l'intention de convertir ces terres en terres agricoles avec un bail agricole à long terme , a-t-elle expliqué à Mark Richardson dans un courriel qui a suivi leur rencontre.

Le directeur du développement économique et de la planification à long terme de la Ville, David Wise, a soutenu que le dossier avait une dimension publique et politique .

Nous rassemblerons les preuves et nous vérifierons les faits , a-t-il écrit. Et nous serons justes .

Michelle Taggart s'était contentée de répondre à une plainte d’un des résidents. Nous travaillons au nord de Piperville et d'Anderson pour nettoyer les zones qui ont été les plus touchées par la tempête , ajoutant que le personnel de la Ville est au courant des travaux.

Selon des documents d’une transaction entre le groupe Taggart et les Algonquins de l’Ontario, Michelle Taggart semble avoir une procuration pour signer des documents concernant le terrain.

La présente confirme que le conseil d'administration de la société immobilière des Algonquins de l'Ontario autorise Michelle Taggart à signer seule les accords et les documents connexes au nom de la société immobilière de l' AOO avec la Ville d'Ottawa en ce qui concerne les terres de Tewin , peut-on lire dans une déclaration, non datée et signée par la directrice et secrétaire AOO , Wendy Jocko.

Des centaines de bûches empilées le 27 février 2023 sur les terres de Tewin au nord du chemin Piperville, juste à l'extérieur de la limite urbaine d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

La visite du forestier

Le vendredi 24 février, Mark Richardson a passé une heure et demie sur le terrain avec le consultant forestier de Taggart.

Ses notes décrivent la zone de coupe comme massive , mais il n'est pas en mesure d'estimer la quantité abattue ou d'évaluer si elle a été endommagée par la tempête, comme les arbres au bord de la route. Il n'a pas vu de zones humides ou de quenouilles observables.

Selon les notes de Mark Richardson, l’entrepreneur de Taggart menait une opération importante avec plusieurs grosses machines forestières, et prévoyait même d'acheter une machine d'un million de dollars pour broyer les souches et préparer le sol.

Toujours basée sur les notes de M. Richardson, l'entreprise forestière a déclaré qu'elle avait un contrat pour défricher le terrain et le préparer pour les drains d'une ferme, et qu'il devait terminer la coupe avant que la saison de nidification n'interdise la coupe .

M. Richardson a fait remarquer que le défrichement de la zone n'avait aucun sens, sauf si le projet était de cultiver la terre, étant donné que la valeur du bois était bien inférieure au coût de son enlèvement.

Taggart et AOO ont tout à fait le droit de cultiver

Après une rencontre avec les avocats de la Ville, le conseil municipal a annoncé, dans une note datée du 7 mars, que l'ordre d'arrêt des travaux serait levé. Le groupe Taggart était en pourparlers avec des agriculteurs au sujet de baux potentiels depuis le mois d'octobre précédent, a indiqué le personnel.

Le groupe Taggart a envoyé une lettre dans laquelle il s'excusait auprès de la communauté pour son erreur de communication et déclarait qu'il avait encore du travail à faire pour dégager des terres pour l'agriculture.

Sean Devine, conseiller municipal, dira plus tard au comité de l'environnement et du changement climatique que le bail agricole qu'il avait vu était daté du 3 mars de cette année, soit deux semaines après que les résidents eurent fait part de leurs inquiétudes à la Ville.

Au cours des mois qui ont suivi, la propriété a été presque entièrement défrichée pour l'agriculture, le personnel estime qu'elle s'étend sur 180 hectares, et elle est facilement visible de la route.

CBC News a demandé cette semaine à Michelle Taggart si le défrichage avait été effectué rapidement pour éviter la saison de nidification des oiseaux, et pourquoi elle avait dit aux résidents que la Ville était au courant des travaux.

Elle n'a pas répondu à ces questions, mais a écrit que Taggart et les AOO étaient tout à fait en droit de préparer le site à des fins agricoles .

Michelle Taggart a aussi évoqué un groupe consultatif communautaire créé pour la future communauté de Tewin.

CBC a également demandé à Peter Hume de commenter ces dernières communications cet été, mais il n'a pas répondu.

Le 12 avril, le conseil municipal a demandé au personnel d'étudier les modifications à apporter au règlement sur la protection des arbres afin d'obliger les propriétaires fonciers à fournir des preuves et à obtenir une exemption officielle avant de couper des arbres. Le personnel doit présenter un rapport cet automne.

Le gouvernement progressiste-conservateur de l'Ontario consulte également la population sur les modifications à apporter à sa politique globale d'aménagement du territoire. À l'avenir, les municipalités pourraient modifier leurs limites urbaines afin d'ajouter des terrains destinés à la construction de logements sans avoir à se soumettre à l'exercice exhaustif auquel Ottawa a été soumis par le passé.