Les Hells Angels perdent leurs propriétés en Cour d’appel de la Colombie-Britannique

Dans un jugement publié en juin  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), la Cour d’appel dit qu’il y a très peu de preuves que les Hells Angels vont subir des dommages irréparables si les propriétés à Vancouver, Nanaimo et Kelowna sont vendues par la province.

Le plus haut tribunal de la province donc annulé une décision rendue en 2020 par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui permettait aux Hells Angels de conserver leurs propriétés dans la province.

En février, la Cour d’appel avait jugé que la Loi sur la confiscation civile (Civil Forfeiture Act), qui permet la saisie de biens utilisés à des fins criminelles, pouvait s'appliquer aux repaires, puisqu'il était raisonnable de croire qu'elles seraient utilisées pour des activités criminelles.

La Cour a aussi affirmé que de nombreux membres et associés des sections des Hells Angels de l'est de Vancouver, de Kelowna et de Nanaimo ont commis des crimes graves dans le passé.

La province a par la suite saisi les propriétés.

Le 17 avril 2023, les avocats du club de motards criminels ont déposé une contestation de l'ensemble de la loi auprès de la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal du pays devrait dire à l’automne si elle accepte d’entendre cette contestation des Hells Angels.

Avec les informations de Akshay Kulkarni