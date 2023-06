On est en mode survie, présentement, avec les explosions de coûts de toutes parts , a dit la mairesse Évelyne Beaudin d'entrée de jeu au micro de Par ici l'info, mercredi matin.

Le dossier sera d'ailleurs à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, qui aura lieu mardi prochain. Ça va être encore une fois douloureux.

La mairesse a refusé de chiffrer le montant du dépassement, se contentant de dire que tout sera dévoilé à la séance du 4 juillet.

Mme Beaudin soutient que la Ville ne peut plus compter sur l'aide de Québec dans ce dossier. Malheureusement, c'est nous qui devons l'éponger, dit-elle. Quand j'ai pris connaissance des documents, ce qui m'a découragée, c'est que, selon nous, le pont des Grandes-Fourches, c'est une infrastructure du MTQ [ministère des Transports du Québec]. Ils étaient supposés le réparer. Ce qui a été décidé, malheureusement, dans les mandats qui m'ont précédée, c'est de prendre l'argent du gouvernement du Québec et de prendre la charge du pont.

« Maintenant, ce pont-là est rendu notre problème. On peut toujours aller voir le MTQ, mais disons qu'ils doivent être très contents d'avoir signé un chèque et de s'être débarrassés d'une infrastructure extrêmement coûteuse à entretenir. » — Une citation de Evelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

La mairesse affirme que ce sont surtout les travaux de décontamination qui ont plombé le budget des travaux. Quand on construit un pont, on pense au coût du pont. Quand on arrive au bout du pont, on arrive quelque part, sur un boulevard.

Aussi, les expropriations ont été très dispendieuses. Ce sont des expropriations à des coûts complètement faramineux. Non seulement on a payé super cher pour acquérir des terrains, mais aussi pour les décontaminer.

Selon Évelyne Beaudin, ces montants étaient impossibles à budgéter. Par exemple, on ne pouvait pas savoir qu'en dessous du bingo, il y avait de la contamination. On ne pouvait pas faire des excavations en dessous des bâtiments. On en a fait autour.

Elle s'est tout de même faite rassurante en affirmant que le projet continuera d'aller l'avant : Un jour, ça va être super beau!

En fin de compte, la mairesse se questionne sur les choix qui ont été faits par le passé de lancer deux projets de construction majeurs simultanément, soit celui du pont et celui de Wellington Sud. Ce sont d'énormes chantiers de plusieurs, plusieurs dizaines de millions de dollars, dit-elle. D'avoir fait ça en même temps, sans les séquencés, sur des promesses de subventions qui n'ont pas été tout le temps au rendez-vous, ça fait en sorte que nos finances publiques, à Sherbrooke, sont toutes drainées par ces dossiers-là.

« On n'a plus de marge de manœuvre pour s'occuper de nos autres responsabilités parce qu'on n'est pas juste une ville deux chantiers. » — Une citation de Evelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

L'autre dossier qui retiendra l'attention des élus mardi est celui du 400, rue Marquette.