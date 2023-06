Le conseil municipal du Cap-Breton adopte un budget avec une hausse de taxes de 3,5 %

Les conseillers de la Municipalité régionale du Cap-Breton ont voté 7 contre 6 en faveur d'une augmentation du taux d'imposition général de 3,5 % , après de longues et difficiles discussions budgétaires.

Je déteste le fait de devoir mettre en place une augmentation des taxes , dit la mairesse, Amanda McDougall, qui a quand même voté en faveur. Le problème c’est que si on ne le fait pas, des services seront coupés, ce qui nuirait encore plus à la communauté.

La mairesse de la Municipalité régionale du Cap-Breton, Amanda McDougall, dit qu'elle déteste devoir augmenter les impôts, mais que c'était nécessaire pour protéger des services importants pour les résidents. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Plusieurs conseillers se sont opposés à la hausse d'impôt proposée, mais ont quand même voté en faveur du budget, en disant qu’ils ne croyaient pas avoir le choix.

Le personnel municipal soutient avoir réduit autant que possible le budget et que le diminuer davantage aurait mené à une réduction des services.

Je pense que c’est un des budgets les plus pénibles que j'ai vécus au cours de mes sept années ici à la Municipalité régionale du Cap-Breton , Amanda McDougall, mairesse

La conseillère Earlene MacMullin dit que les résidents ne pouvaient pas se permettre de payer plus, mais qu'ils ne pouvaient pas non plus se permettre de perdre des services importants.

La conseillère Earlene MacMullin a voté en faveur de la hausse des impôts cette année, bien qu'elle ait voté pour une réduction d'impôt l'année dernière, affirmant qu'elle ne croyait pas avoir d'autre choix. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Elle a voté en faveur de l'augmentation mardi parce qu’elle ne voyait pas d'autre solution .

C'est nul. Il n'y a personne autour de cette table qui veut faire ça.

Processus laborieux

Lorsque les pourparlers budgétaires ont commencé en avril, le personnel municipal a réussi à réduire un déficit de 8 millions $ à 4,2 millions $.

Les conseillers ont ensuite voté plusieurs mesures qui ont réduit le déficit à 2,4 millions $.

Et lors d’autres sessions, ils ont ajouté des éléments qui ont porté le manque à gagner à 3 millions $.

Les conseillers Gordon MacDonald, Lorne Green et Steve Parsons ont demandé au personnel municipal de réduire les frais de déplacement et les heures supplémentaires en plus de trouver d'autres manières de réduire les dépenses.

Le conseiller Gordon MacDonald a voté contre cette augmentation tout en exhortant le personnel à réduire certaines heures supplémentaires dans les budgets des services et à mieux gérer le personnel, éventuellement en ajoutant des quarts de nuit. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Le conseiller Ken Tracey ne souhaitait pas réduire les budgets d'heures supplémentaires pour les pompiers ou la police, car ces services sont nécessaires pour protéger les résidents. Le conseiller Eldon MacDonald s'est prononcé contre toutes compressions qui pourraient signifier moins d’entretien sur les routes en hiver.

Vote du budget et autres décisions

Finalement, mardi, les conseillers faisaient de nouveau face à un déficit de 4,2 millions $ sur un budget d'environ 174 millions $ et ils ont voté pour puiser dans le compte de réserve de fonctionnement pour 418 000 $.

En plus d'augmenter le taux d'imposition général de 3,5 %, ils ont également voté pour réduire les frais de borne d'incendie de 2 cents par 100 $ d'évaluation et pour augmenter la taxe de transport en commun à 12,5 cents par 100 $ d'évaluation pour les propriétés situées à proximité des itinéraires d'autobus.

Les conseillers ont également choisi de ne pas obliger les résidents à payer des frais de déversement au dépotoir, malgré avoir approuvé la suggestion plus tôt cette année.