On y est presque. L'étape finale avant la mise en service du très attendu Réseau express métropolitain (REM) a commencé ce mercredi entre les stations Brossard, sur la Rive-Sud, et Gare Centrale, au centre-ville de Montréal. Sa mise en service, plusieurs fois retardée, devrait avoir lieu dans un peu plus d’un mois .

CDPQ Infra, maître d'œuvre du projet, précise que cette phase, appelée marche à blanc , consiste à simuler pendant plusieurs jours le service de la future ligne de métro léger, sans passagers.

En entrevue à Tout un matin, Pierre Barrieau, chargé de cours à l’Université de Montréal et spécialiste en planification du transport, explique que l’idée de la marche à blanc est de s’assurer que le service opère aux mêmes heures et à des fréquences similaires au futur service. Il s’agit de vérifier la ponctualité et la fiabilité en continu généralement durant une période de trois semaines.

Des ingénieurs effectuent des tests. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans le cas de Montréal, ce serait 20 heures par jour avec une fréquence qui serait aux 2 min 30 secondes pendant les heures de pointe et 5 min en dehors de cette période , ajoute M. Barrieau.

Des sacs de sable seront également entreposés à bord des voitures. La pratique est standard, rappelle-t-il, pour s’assurer qu’on a la masse, parce que cela change l’accélération, la décélération, la suspension ainsi que le bruit que le véhicule va émettre.

Le pari risqué d’une marche à blanc de dix jours

CDPQ Infra a fait le pari de diminuer cette période en misant sur une dizaine de jours d’essai.

C’est court , estime Pierre Barrieau, pour qui la précipitation pourrait mener aux mêmes erreurs vécues à Ottawa. Une commission d’enquête a conclu en novembre dernier que les problèmes de fiabilité constatés sur le service du train léger étaient en partie attribuables au fait que le réseau a été mis en service au public avant d’être prêt, pour des raisons politiques et financières .

La première ouverture, c’est le moment critique d’une infrastructure , fait remarquer M. Barrieau. C’est bien à cette période que les gens vont décider s’ils font un changement dans leurs habitudes en matière de choix du moyen de transport. Selon lui, cette période est cruciale si on ne fait pas les choses correctement, on peut perdre une génération d’usagers de ce service de transport.

Il dit toutefois comprendre la pression de la date critique de la rentrée scolaire.

« J’entends la date fondamentale du 1er septembre. Ceci étant dit, j’aurais eu peur de donner un délai aussi court. » — Une citation de Pierre Barrieau, chargé de cours à l’Université de Montréal et spécialiste en planification du transport

S’il est vrai que l’on a déjà annoncé avoir fait des tests pour les mois d’hiver, M. Barrieau rappelle que les conditions opérationnelles ne sont pas les mêmes pendant une marche à blanc et en situation réelle. On peut s’attendre à plus de pannes. Il va y avoir du sel, des roches qui pourraient entraver le bon fonctionnement du matériel.

Avant cette marche à blanc, les équipes du REM ont procédé à l'électrification complète des 16,6 km de l'antenne Rive-Sud, la traversée du pont Samuel-De Champlain et un troisième hiver consécutif de tests intensifs.