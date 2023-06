La Saskatchewan donne le feu vert pour la création d’un parc d’aventures à Buffalo Pound

Ceci découle d'une entente signée le 15 juin dernier entre le ministère des Parcs, de la Culture et du Sport et du promoteur du Super Moose Adventure Park.

L'accord prévoit un bail de 25 ans, renouvelable tous les 10 ans. Le terrain d'une superficie de 27 acres est situé au sud de la piscine Buffalo Pound.

Dans sa proposition de projet, Super Moose Adventure Park promet 10 manèges et attractions allant des manèges pour enfants, un parcours aérien ou encore une balançoire au sommet d'une colline.

Super Moose Adventure Park prévoit aussi de proposer des camions de restauration, des spectacles en direct et une connexion WiFi. À la demande du promoteur, le parc sera construit en deux phases.

La première phase, qui inclura sept centres d'attraction, sera ouverte au public en 2024 et la deuxième phase sera complétée en 2025.

L'entreprise souligne que l'emplacement entre Moose Jaw et Regina est idéal et permet d'accueillir des campeurs et des visiteurs en provenance des villes voisines.

Des dépenses d'investissement d'un million de dollars sont prévues pour la phase 1 du projet et 950 000 $seront dépensés pour la phase 2.

Super Moose Adventure Park prévoit des revenus de 257 000 $ la première année et de 430 000 $ la deuxième année. Les prix des billets varient entre 35 et 85 $.

CBC/Radio-Canada a tenté de contacter les responsables de cette entreprise, mais ces derniers n'étaient pas disponibles pour faire des commentaires sur le projet, mardi.

L'entreprise prévoit ainsi de proposer des camions de restauration, des spectacles en direct et une connexion WiFi. Photo : Radio-Canada

14 nouvelles entreprises dans les parcs provinciaux cette année

Dans un communiqué de presse publié lundi, le gouvernement provincial a aussi fait la promotion de 14 nouvelles entreprises lancées dans les parcs provinciaux cette année.

Nous sommes heureux de renforcer nos partenariats avec les entreprises locales de la province et d'offrir aux visiteurs un plus grand nombre d'options lorsqu'ils découvrent la beauté des parcs de la Saskatchewan , indique la ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, Laura Ross.

Les entreprises comprennent des locations de cabines, des restaurateurs, un parc aquatique gonflable, des cours de natation et des locations de vélos électriques dans 10 parcs différents.

Grâce à ces nouveaux partenariats, les visiteurs peuvent désormais trouver davantage de possibilités de se restaurer, de s'amuser et de séjourner dans les parcs provinciaux de la Saskatchewan , ajoute Laura Ross.

Avec les informations de Adam Hunter