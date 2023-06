Projet d’hébergement de la Marina de Grand-Mère dévoilé

Dans un communiqué de presse de la Ville de Shawinigan, les logements haut de gamme sont détaillés comme un projet d’hébergement qui se développera en trois phases. Au total, les 140 unités de logements seront divisées sur trois bâtiments.

Les différentes propositions de projets, dont celle du Groupe Firma, ont été analysées par un comité de sélection composé d’employés municipaux et de spécialistes en architecture.

Des stationnements souterrains, dont certains incluant des bornes de recharge électriques, seront aménagés sous les bâtiments. Photo : Ville de Shawinigan

Selon la Ville, un des points forts de la proposition soumise par le Groupe Firma était de conserver le cachet historique de l’endroit. Les résidences en bordure de la rivière Saint-Maurice sont très prisées, et je suis très heureux que le projet résidentiel retenu par notre comité tienne compte du contexte historique et économique de la ville, et plus particulièrement, du secteur Grand-Mère , souligne le maire de Shawinigan Michel Angers.

« Nous avons tous eu un coup de cœur pour l’emplacement, en raison du caractère majestueux de la rivière et du site historique » — Une citation de Jérôme Thibeault, cofondateur du Groupe Firma (communiqué de presse)

Les travaux sont prévus pour débuter en 2024. La date d’accueil des premiers locataires n’est pas encore connue.