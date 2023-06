Remaniement ministériel : les effets de changer d’interlocuteur pour les associations

Ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale depuis presque trois ans, Daniel Allain ne fait plus partie du cabinet. Il faisait partie d’un groupe de six ministres et deux députés à s’être opposés à leur propre parti en ce qui a trait à la révision de la politique 713.

Auteur de la réforme municipale, il cède sa place à Glen Savoie.

Le ministre Glen Savoie Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Il devient donc l’interlocuteur principal de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).

Son président Yvon Godin dit l’avoir rencontré au préalable à quelques reprises.

Sans vraiment m’impressionner, parce que je le connais pas très très bien, au moins, il a essayé de nous démontrer que le peuple acadien est un peuple qu’il aimait et qu’il était heureux et qu’il s’exprimait en français très correct. Donc, au moins, je pense que, parmi les candidats qu’il restait au niveau du Parti conservateur. Pour nous autres, c’est peut-être une des meilleures personnes pour remplacer M. Allain , explique-t-il.

M. Godin souligne toutefois un travail acharné de son prédécesseur et espère que M. Savoie saura défendre les intérêts des municipalités avec la même vigueur.

Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Mais, le président de l’ AFMNB estime que, convaincre le ministre, ce n’est que la moitié du travail. En rappelant les propos tenus notamment par certains ministres démissionnaires récemment, comme Dorothy Shephard ou Trevor Holder, il soutient que bien des décisions ne sont pas prises par les ministres eux-mêmes.

Il y a une phrase que j’oublierai jamais, qui date d’à peu près un an et demi qui vient de M. Allain : les personnes les plus difficiles à convaincre, ça va être son caucus , dit-il.

M. Godin espère pouvoir rencontrer le nouveau ministre aussi rapidement que possible pour discuter de certains enjeux de la réforme, y compris la Commission de gouvernance locale et les états financiers des municipalités. Il ajoute qu’il aimerait voir M. Savoie se saisir du dossier .

Ministre responsable des aînés

Dorothy Shephard a démissionné de son poste de ministre du Développement social plus tôt ce mois-ci. Jill Green la remplace. Comme la députée de Saint-Jean-Lancaster, Mme Green faisait partie de ce groupe de huit à s’être opposé à leur propre parti.

La nouvelle ministre du Développement social, Jill Green Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Toutefois, lors d’un vote sur une motion de l’opposition, Mme Green, tout comme Arlene Dunn, s’est abstenue alors que les six autres ont voté avec l’opposition.

En plus, Kathy Bockus intègre pour une première fois le cabinet et devient ministre responsable des aînés.

Kathy Bockus, ministre responsable des Aînés Photo : Radio-Canada

Marcel Larocque, président de l’Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick, se réjouit que le cabinet comprenne une ministre responsable des aînés, mais il émet tout de même certaines réserves.

Il faut rester optimiste. Mais, en même temps, on peut pas faire autrement qu’être un peu méfiant, être un peu prudent, parce que c’est la première fois qu’on nous dit qu’on va faire des choses, mais les actions sont toujours rares , explique-t-il.

Marcel Larocque, président de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Il se demande si la création de ce poste est une manière de calmer les ardeurs et une simple manœuvre politique.

Quoi qu’il en soit, il espère que Mme Bockus, qu’il compte rencontrer au plus vite, saura défendre les aînés au sein du cabinet et produire certains résultats rapidement.

On peut pas prendre six mois. Bien là, c’est nouveau, puis il faut analyser, puis qu’est-ce qu’on pourra faire. Je le dis. Il y a urgence d’agir. Il y a des gens tout de suite qui ont besoin de soins. Et, c’est aujourd’hui. C’est même pas demain , insiste M. Larocque.

Avec les informations de l'émission La Matinale