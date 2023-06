Démantèlement d’un réseau de vol de véhicules dans Bellechasse

Des perquisitions et des arrestations ont lieu autant dans la région de Québec que dans Chaudière-Appalaches. L'opération se déroule plus précisément à Sainte-Foy, La Durantaye et Saint-Augustin-de-Desmaures.

Le réseau sévissait surtout dans la région de Bellechasse.

L'enquête de la SQ s'est amorcée en mars dernier et concerne le vol d'une cinquantaine de véhicules.

Un bilan des perquisitions et des arrestations effectuées sera rendu public ultérieurement, assure la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville.