Apprendre l’anglais en s’amusant au camp d’été

Un camp où les adultes ne s’adressent aux enfants qu’en anglais, sauf lorsqu’un mot dans la langue de Molière doit être prononcé pour qu’une consigne de sécurité soit bien comprise.

Faut pas penser que c’est l’école. C’est un camp d’été pour que les jeunes s’amusent en premier lieu , a lancé Chantale De Sa, la propriétaire de l’organisation, en entrevue à Radio-Canada.

L’équipe qui supervise et anime les petits et les plus grands est composée d’enseignants de langue anglaise des Centres de services scolaire de La Jonquière et des Rives-du-Saguenay. Ces derniers ont les outils pour favoriser la formation de futurs locuteurs.

On a développé un système avec des petites cartes avec des images. On va dessiner. On va gesticuler pour leur faire comprendre , a mis de l’avant l’enseignante de formation au courant d’une entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Acquérir des connaissances dans le plaisir

Situé dans l’école anglophone Riverside, à Arvida, le camp de jour propose des journées thématiques. Chaque journée est différente afin de leur offrir un maximum de vocabulaire , explique Mme De Sa. Lundi, le thème était les dinosaures .

Le matin, les plus jeunes ont dessiné et chanté des comptines à propos de ces bêtes qui ont disparu il y a des millions d’années. Les plus vieux ont imaginé un dinosaure à partir d'animaux existants ou ont créé une histoire de toute pièce.

L’après-midi, les enfants se dégourdissent les jambes en pratiquant des activités sportives en tous genres : course à obstacles, randonnées pédestres, jeux d’eau.

Là encore, les consignes sont données dans la langue de nos voisins états-uniens. Let’s put on your sunscreen , let’s go to the bathroom , it’s lunch time , peuvent entendre les enfants, qui comprennent rapidement, selon Chantale De Sa.

« Ce sont des petites éponges » — Une citation de Chantale De Sa, propriétaire Centre de langues secondes Saguenay Valley

Aucune difficulté de recrutement

Alors que la pénurie de main-d’œuvre frappe les entreprises partout au Québec, la propriétaire du camp de jour affirme n’avoir aucun mal à dénicher des employés depuis la création du camp en 2010. Des enseignants retournent en poste année après année.

Je n’ai pas de problème de personnel. C’est eux qui m’appellent et qui me disent "on revient : toute l’année, on a des règlements, des examens, des objectifs à répondre et là on vient jouer avec les enfants et en plus, ils apprennent l’anglais" , a-t-elle dit.

Les professeurs se sentent récompensés, c’est vraiment l’essentiel de leur travail , conclut celle qui désire offrir des cours d’anglais aux jeunes qui n’ont pas le droit d’aller dans une école où l’on parle la langue de Shakespeare.

Le camp accueille entre quatre et cinq groupes durant la saison estivale. Les enfants d’âge maternel sont admis, et les adolescents également.

Avec les informations de Frédéric Tremblay