Le Réseau du Nord collabore avec la Société Économique de l’Ontario (SEO), ainsi que plusieurs départements de l’immigration au niveau provincial et fédéral, pour faciliter la compréhension du processus d’immigration dans le secteur de l’emploi.

La série d’événements intitulée Démystifier l’immigration pour les employeurs a pour but d’analyser les réalités des communautés et des entreprises du Nord pour promouvoir les solutions adéquates à la pénurie de main-d’œuvre.

En ce sens, le programme à but non lucratif projette de déconstruire les clichés et stéréotypes liés à l’immigration pour les employeurs, en leur permettant de découvrir les divers programmes d’aide dans le processus d’immigration qui sont déjà existants.

De plus, le programme fournit les informations capitales pour assister les employeurs, mais aussi les nouveaux arrivants dans chaque processus.

Des représentantes de la Corporation du développement économique de Timmins étaient présentes pour parler du Programme pilote d'immigration rurale et du Nord. Photo : Fatoumata Condé

Des actions plutôt efficaces, selon Marie-Josée Tremblay, agente de développement socio-économique pour le Nord-Est de l’Ontario avec le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario (Réseau du Nord).

Selon elle, bien que le début ait été difficile, la tournée porte de plus en plus ses fruits avec le temps.

Les premières années, les gens étaient réticents, mais avec le temps, on voit vraiment les employeurs commencer à embarquer dans les programmes et à s’informer davantage , affirme-t-elle.

Des services utiles pour les employeurs

La pénurie de main-d’œuvre, qui affecte plusieurs domaines dans le pays tout entier depuis la pandémie, pousse les employeurs à trouver des solutions pour y remédier en se dirigeant vers l’immigration.

Toutefois, beaucoup ignorent encore comment fonctionne l’embauche d’une personne qualifiée issue de l’immigration.

Selon Stéphanie Cotnoir, conseillère en employabilité à la SEO pour le Nord de l’Ontario, ce manque d’information est la raison d’existence de l’organisme.

Il y a déjà une grande offre de service en place. Le rôle de la SEO est d’aider l’employeur à naviguer à travers le système pour faciliter sa compréhension et permettre aux employeurs de l’utiliser , dit-elle

Selon Ricky-Ann Dorval, coordinatrice en gestion du changement pour la Caisse Alliance qui profite des services offerts par le réseau du Nord et la SEO , la tournée est un atout majeur pour permettre aux employeurs de comprendre les processus impliqués dans l’immigration, mais aussi pour combattre le manque de personnel dans le Nord de l’Ontario.

Souvent les lois, les façons de faire sont compliquées au niveau de l’immigration. Ces gens-là sont toujours disponibles pour nous les expliquer et simplifier le processus. Ça procure des résultats concrets , explique Mme Dorval.

La Caisse Alliance fait souvent appel aux services de la Société économique de l'Ontario Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

En effet, la coordinatrice considère que les services fournis par les entreprises sont des nécessaires pour faciliter le recrutement des immigrants.

L’expérience qu’on a vécue avec la SEO a été un succès à 100 %. Les résultats sont là, on a pu avoir accès à une main-d’œuvre qualifiée pour plusieurs niveaux de poste , indique Ricky-Ann Dorval.

« On considère leur référence à point. Quand ils nous disent, on a un candidat ou une candidate pour vous, ils ne se trompent pas souvent. » — Une citation de Ricky-Ann Dorval, coordinatrice en gestion du changement pour la Caisse Alliance

Depuis sa création, la tournée Démystifier l’immigration pour les employeurs a déjà permis à neuf familles de s’installer dans le Nord.

Une cinquantaine d’employeurs seraient dans les processus de recrutement des candidats, et près de cinquante familles seraient prêtes à s’installer dans le Nord.

La tournée qui a débuté le 26 juin, est déjà passée dans les villes de Timmins, Cochrane et Kapuskasing, et se termine le 29 juin prochain à Hearst.

Avec les informations de Francis Bouchard