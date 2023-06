André Fortin ne sera pas candidat à la direction du Parti libéral du Québec

Pressenti pour se lancer dans la course à la direction du PLQ , M. Fortin a finalement décidé de jeter l’éponge, a-t-il confirmé à Radio-Canada, mercredi matin. Il était en réflexion depuis plusieurs mois.<

Dans une réponse écrite, M. Fortin a évoqué des raisons familiales pour expliquer sa décision.

« Je crois que mon parti mérite un chef qui donnera 100 % de son énergie à sa relance, mais aussi que mes propres filles méritent un père présent qui passe le plus clair de son temps dans la même ville qu'elles. Ce poste ne me permet simplement pas d'être le type de père que je souhaite être. » — Une citation de Extrait de la publication d'André Fortin sur sa page Facebook

L'élu de Pontiac avait déjà renoncé à se lancer dans pareille course, en 2019.

La personne qui succédera à Dominique Anglade aura la lourde charge de reconstruire un parti qui a connu une défaite historique aux élections du 3 octobre 2022.

Rappelons que Marc Tanguay est le chef par intérim du PLQ depuis le 10 novembre 2022.

Parmi les personnes pressenties pour succéder à Dominique Anglade, le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de finances et d'innovation, a indiqué, plus tôt ce mois-ci, que sa décision n’était pas encore prise et qu’il réfléchissait à la question.

Les noms de Monsef Derraji et M. Tanguay ont également été évoqués.