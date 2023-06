Treliving a rencontré les journalistes réunis à Nashville en marge du repêchage 2023 de la LNH qui s'y tiendra mercredi et jeudi. Il en a profité pour faire le point sur plusieurs dossiers, dont celui de son entraîneur qui faisait l'objet de nombreuses rumeurs.

Il y a beaucoup à faire, beaucoup de priorités auxquelles on doit s'attaquer en peu de temps. On a dû mener tout un processus. J'ai beaucoup aimé. Ç'a été difficile et peut-être inconfortable par moment, mais je suis enthousiaste et j'ai hâte à l'idée de travailler avec lui , a dit le DG à l'égard de Keefe.

Les deux hommes se sont rencontrés pendant près de 17 heures au total sur quelques jours, a raconté Treliving, puisqu'ils ne se connaissaient pas.

Nombreux étaient les experts à supposer que Keefe aurait pu être congédié cet été après avoir vu Kyle Dubas perdre son poste de directeur général puisque ce dernier l'avait embauché en novembre 2019. D'autant plus que l'Ontarien de 42 ans n'a plus qu'un an à écouler à la prolongation de contrat qu'il a signé en octobre 2021.

À ce propos, Brad Treliving a confié qu'une nouvelle prolongation de contrat sera étudiée dans le cas de Keefe. Elle figure parmi ses dossiers les plus importants de l'entre-saison.

Entraîneur avec le meilleur pourcentage de victoire de l'histoire desMaple Leafs (67,8%), le principal intéressé n'a cependant qu'une seule série gagnée à sa fiche. Toronto a accédé au deuxième tour des séries pour la première fois depuis 2004 ce printemps, mais l'équipe s'est ensuite inclinée en cinq matchs devant les éventuels finalistes de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride.

Persuadé de prolonger ses vedettes

Auston Matthews (centre) et William Nylander (droite) peuvent signer des prolongations de contrat cet été. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Chris O'Meara

Les attaquants Auston Matthews et William Nylander pourront tous deux signer une lucrative prolongation de contrat à compter du 1er juillet, un autre dossier important de l'entre-saison des Maple Leafs. À cet effet, Brad Treliving s'est dit persuadé de pouvoir en arriver à une entente avec chacun d'eux.

Je suis toujours confiant jusqu'à preuve du contraire. C'est dans ma nature d'être positif , a-t-il d'abord lâché sur un ton blagueur.

Le dialogue a bien été jusqu'ici et on continue de travailler là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt à ce propos et je comprends ça, mais je ne parlerai jamais publiquement de négociations contractuelles. Ceci dit, on y travaille et on espère une bonne conclusion , a-t-il renchéri.

Matthews écoulera la saison prochaine la dernière année d'un contrat de cinq ans et d'un peu plus de 58 millions de dollars. Âgé de 25 ans, il est bien placé pour devenir le joueur le mieux rémunéré de la LNH .

Quant à Nylander, il devrait aussi toucher une importante augmentation relativement au salaire de 6,9 millions qu'il empochait annuellement depuis 2018.

En plus de ces dossiers, les Maple Leafs ont une douzaine de joueurs qui pourraient devenir joueurs autonomes au début juillet. Ils ont huit attaquants, six défenseurs et deux gardiens sous contrat pour l'an prochain.

L'équipe pourrait aussi être active lors du repêchage de la LNH à Nashville. Elle détient le 28e choix au total, en plus de sélections de cinquième et sixième tours. Treliving a d'ailleurs indiqué que l'équipe s'attend à parler au premier tour.