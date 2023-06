Ce registre constitue un outil concret dont les municipalités ont besoin , plaident les signataires de cette lettre ouverte publiée dans le Journal de Montréal mercredi, à quelques jours du 1er juillet.

Dans cette lettre, les maires déplorent qu'avec le projet de loi 31, récemment déposé par la ministre de l'Habitation France-Élaine Duranceau, Québec s'apprête à modifier les règles entourant la cession de bail par les locataires. Un changement qui mènera à une augmentation des loyers au Québec , dénoncent-ils.

En vertu d'un sondage mené par la firme Léger et cité dans la lettre, seuls 20 % des locataires affirment que la clause G a été remplie par les propriétaires. Le fait de ne pas savoir combien payait le précédent locataire, une information contenue dans la clause G, prive le nouvel occupant d'un logement d'un outil de négociation auprès du propriétaire, a expliqué le maire de Rimouski, Guy Caron, dans une entrevue accordée mercredi à Tout un matin, sur ICI Première.

Et, en ne disposant pas de cette information, un locataire va accepter une hausse de loyer significative, a poursuivi le maire de Rimouski, l'une des nombreuses municipalités au Québec à être aux prises avec une pénurie de logements.

« La démonstration est faite : il faut des solutions pour stopper l’inflation des loyers, pour rétablir l’équilibre, et pour désamorcer la crise de l’habitation. Or, il existe une solution concrète, prête à être déployée dès maintenant : un registre des loyers public, universel et obligatoire. »