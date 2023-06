Le policier en question, Michael Theriault, a été condamné à neuf mois de prison en 2020 pour voies de fait simples. Il a démissionné de son poste en 2022 après avoir épuisé tous ses recours judiciaires.

Dafonte Miller, lui, a perdu l'usage d'un œil à la suite de l'agression.

Au départ, c'est le jeune homme de 19 ans que la Police régionale de Durham avait arrêté et accusé d'agression. Ce dernier avait porté plainte auprès Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP).

L'ampleur des blessures subies par M. Miller, alors que M. Theriault n'avait que des égratignures, aurait dû inciter les trois agents à poser des questions et à remettre en question le récit du policier qui clamait être la victime, selon le surintendant de police à la retraite Greg Walton, qui a présidé les audiences disciplinaires.

« Je suis persuadé que la raison principale pour laquelle ces questions n'ont pas été posées est qu'un policier n'étant pas en service était un des acteurs dans le dossier. » — Une citation de Greg Walton, surintendant à la retraite de la Police provinciale de l'Ontario

Ce verdict constituerait une première au Canada, selon le procureur Ian Johnstone.

Selon les preuves présentées au procès de Michael Theriault, ce dernier et son frère ont surpris Dafonte Miller et un ami en train de tenter de voler des objets dans la camionnette de leurs parents. Le policier l'a ensuite pourchassé et battu avec un tuyau. Son frère Christian Theriault a été acquitté.

Les policiers toujours en poste

Le tribunal disciplinaire a reconnu coupables d'inconduite les agents Andrew Chmelowsky, Barbara Zabdyr et Justine Gendron. Un quatrième policier avait déjà plaidé coupable.

La Police régionale de Durham confirme que les trois agents visés par les audiences disciplinaires sont toujours en service.

L'avocate Asha James, qui a représenté Dafonte Miller durant les audiences, ne s'attend pas à ce que les trois policiers soient congédiés. Elle espère toutefois que la sanction sera significative.

« Nous voulons nous assurer que la sanction soit suffisante pour envoyer un message clair que ce genre de conduite ne sera pas accepté ni toléré. » — Une citation de Asha James, avocate représentant Dafonte Miller

Pour elle, la couleur de la peau de son client a joué un rôle prépondérant dans l'affaire. Imaginez-vous, dit-elle, si ça avait été un Noir en short et en chaussettes qui se tenait au-dessus d'un blanc avec un œil protubérant de sa tête?

L'audience sur la peine doit avoir lieu en été, selon le procureur Johnstone, après quoi les avocats de la défense pourraient toutefois interjeter appel. Les avocats des trois policiers n'ont pas voulu commenter.

D'après des renseignements fournis par Stephen Davis de CBC