Je le cherche depuis environ trois ou quatre semaines , témoigne Carol Morrison, qui vit à Oakfield, à environ 30 kilomètres au nord d'Halifax.

Elle surveille donc de près la quantité d'eau qu'elle utilise jusqu'à ce qu'elle puisse en trouver.

Je prends des douches courtes, je réduis le nombre de lavages et je m'assure vraiment que le lave-vaisselle est bien rempli avant de le faire fonctionner.

Les employés syndiqués de Windsor Salt appellent la partie patronale à revenir à la table des négociations. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Cette pénurie est causée par une grève des employés de Windsor Salt en Ontario.

L'usine de Windsor Salt en Ontario est l'un des plus grands producteurs de sel pour adoucisseur d'eau au Canada. Il y a donc maintenant un trou énorme sur le marché.

Des livraisons d'autres entreprises se sont rendues dans certains magasins comme Costco, mais elles sont rapidement vendues.

Cette semaine, deux magasins Home Hardware à Bridgewater et à Tantallon se sont associés pour une livraison d'un autre fournisseur.

Depuis au moins trois mois, les clients nous demandent constamment si nous en avons , rapporte Kathryn Foote, copropriétaire de Redmond's Home Hardware à Tantallon.

Nous avons entendu des gens qui sont vraiment désespérés pour ce sel et ils viennent de partout : Musquodoboit, Truro, Prospect, Porters Lake.

Lundi matin, son magasin a mis en vente 1400 sacs et ils ont disparu rapidement quand les gens ont su qu'il y avait un nouvel arrivage.

À cause de la grève, Windsor Salt a vendu tout ce qu'il avait , indique Kathryn Foote. Et même une fois qu'ils auront repris le travail, il faudra un certain temps avant que la chaîne d'approvisionnement soit rétablie.

Grève en cours depuis février

La grève de Windsor Salt en Ontario dure depuis des mois.

Des employés de l'usine Windsor Salt en Ontario sont en grève depuis la mi-février. Photo : CBC

Le syndicat Unifor qui représentent les 250 travailleurs en grève dit que le climat de travail a dégénéré depuis que Stone Canyon Industries, une société dont le siège est à Los Angeles, a acquis Windsor Salt en 2021.

Les grévistes veulent protéger leurs emplois et à préserver les avantages sociaux acquis depuis plusieurs décennies.

Windsor Salt possède une installation à Pugwash, en Nouvelle-Écosse, mais elle ne produit que du sel de sécurité routière. Pour les gens de Nouvelle-Écosse, comme Carol Morrison, c'est insensé que le sel d'adoucisseur d'eau ne soit pas aussi produit à Pugwash.