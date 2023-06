Santé mentale : la nouvelle ligne d’appel ne peut pas attendre, selon une élue d’Ottawa

L’administration municipale et des partenaires communautaires ont reçu un vote de confiance retentissant sur leur plan de mise en place d'une alternative au 911 pour les appels concernant des problèmes de santé mentale. Mais certains craignent qu'une année soit trop longue pour la mise en place de ce nouveau service.

Le programme - similaire à celui déjà mis en place dans certains secteurs de Toronto - vise à déployer un nouveau numéro de téléphone pour les personnes en situation de crise, avec son propre système de triage et de répartition.

La Ville espère ainsi que cela permettra au Service de police d'Ottawa de traiter moins d'appels et d'améliorer le suivi en fournissant un soutien continu et en aidant les gens avant que leurs problèmes ne s'aggravent.

C'est tellement important. Il s'agit d'un changement systémique , a réagi la conseillère du quartier Orléans-Ouest-Innes, Laura Dudas, qui est également la présidente du Comité des services communautaires. Ce que nous verrons, c'est que ce ne sera plus la police qui arrivera toujours la première sur les lieux. Ce seront des professionnels [ayant] une expertise en matière de soins mentaux.

Les élus ont également entendu des représentants des groupes communautaires qui participeront à ce nouveau programme.

Michelle James de la Coalition pour la santé mentale des Noirs d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Si l'on considère la santé mentale et le bien-être comme une falaise d'où les gens tombent, nous ne traitons actuellement que les personnes en bas de l'échelle , a illustré Michelle James, coordinatrice de la Coalition pour la santé mentale des Noirs d'Ottawa (Ottawa Black Mental Health Coalition).

Ce dont nous parlons, ce n'est pas seulement de créer un filet de sécurité pour attraper les gens lorsqu'ils tombent. Il s'agit de construire un mur en haut de la falaise pour les empêcher de la franchir.

Un besoin désespéré

Selon la conseillère municipale du quartier Somerset, Ariel Troster, la crise en santé mentale est le problème numéro un des résidents de sa circonscription.

Des résidents, dont certains vivent au centre-ville depuis 20 ou 30 ans, me disent qu’ils n’ont jamais vu une situation aussi grave , a-t-elle témoigné. Les gens se sentent impuissants. Ils ne savent pas comment les aider.

Elle a évoqué des problèmes tels que les overdoses et les médicaments contaminés, pour lesquels les résidents peuvent hésiter à appeler la police parfois, même s’ils veulent aider.

Mme Troster a également mis en garde le personnel contre le risque que les résidents perdent patience.

Je reçois aussi beaucoup de demandes pour plus de police, pour un autre poste de police sur la rue Somerset, pour plus de solutions carcérales pour faire face à la crise en santé mentale, la toxicomanie et l’itinérance. Des problèmes qui doivent être traités à la source , a-t-elle indiqué.

Clara Freire, directrice générale par intérim, Services sociaux et communautaires de la Ville d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

La directrice générale par intérim, Services sociaux et communautaires de la Ville, Clara Freire, a rappelé que la Ville s'est engagée à déployer le nouveau programme d'ici le début du mois de juillet 2024. Mais elle a accepté d'informer les conseillers, dès septembre, sur des options qui pourraient permettre d’accélérer la mise en service.

Je tiens toutefois à préciser que nous ne voulons pas nous précipiter , a-t-elle ajouté. Nous voulons également nous assurer que nos partenaires de la santé publique, du ministère de la Santé de l'Ontario et du Solliciteur général se présentent à la table avec des solutions financières [afin] que nous puissions étendre [le programme].

Selon Mme Freire, pour obtenir des données probantes, il faudra s'assurer que la Ville dispose de l'approche et des ressources adéquates. Elle a souligné que le personnel doit également s'assurer que des services cliniques sont disponibles.

Nous devons nous appuyer sur d'autres organisations financées par d'autres niveaux de gouvernement , a-t-elle dit. Nous savons qu'il y a une crise.