Un nouvel outil pour aider les citoyens à s’y retrouver avec les chantiers routiers

L’une de ces cartes bonifiées indique les travaux prévus dans les cinq prochaines années.

Ces travaux incluent la réfection des chaussées, la construction de nouveaux trottoirs et la reconstruction d'infrastructures souterraines.

Il est possible d’y voir les effets des travaux en cours sur la circulation.

La deuxième carte permet de classer les rues selon les zones de travaux, mais cette fois, sur une période de 0 à 20 ans.

C'est une demande qui nous provient des élus depuis plusieurs mois, voir peut-être des années. Sur le territoire de Sherbrooke, on fait l'inspection des routes et on en détermine l'état. Cette inspection, qui est mécanisée, nous permet de caractériser les routes et de les classifier les unes par rapport aux autres. On les classifie dans quatre groupes, de 1 à 4. Le 4 étant dans un horizon plus loin, 1 plus court. On voulait être transparent , explique la directrice du service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel.

Pour le moment, les cartes contiennent 150 chantiers, pour les cinq prochaines années.