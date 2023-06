La qualité de l’air va de nouveau se détériorer mercredi à Ottawa et en Outaouais

Mercredi matin, le risque se situe au niveau 1, une qualité de l’air idéale pour les activités en plein air.

Mais la Cote air santé va progressivement décliner. En journée, elle va atteindre le niveau 9, soit un risque élevé. Cette situation va se prolonger jusqu’à jeudi.

Les personnes qui ont des problèmes pulmonaires et cardiaques sont les plus affectées par la pollution de l'air. Lorsque le risque est élevé, il leur est conseillé de réduire ou de réorganiser les activités exténuantes en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient également modérer leurs activités.

Le risque devrait redevenir modéré jeudi soir.

Pour la population en général, il est recommandé de réduire ou de réorganiser les activités exténuantes en plein air, en cas de symptômes comme la toux et une irritation de la gorge.

La pollution de l'air s’explique par la fumée provenant des feux de forêt au Québec.