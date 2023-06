Les employés d’Hydro Ottawa entament une grève qui pourrait perturber certains services

Malheureusement, pendant cette période, les délais de réponse pourraient être plus lents que dans des circonstances normales d'exploitation , prévient Hydro Ottawa sur son site internet.

Hydro Ottawa fournit de l’électricité à plus de 355 000 résidences et entreprises à Ottawa et Casselman.

L’actuelle convention collective entre Hydro Ottawa limitée et la FIOE a pris fin le 31 mars 2023.

Les quelques 400 membres du syndicat ont rejeté l’offre de l’employeur à 74 %, selon Mike Hall, le représentant de la section locale 636 de la FIOE . Selon le syndicat, un certain nombre de questions restent en suspens, notamment sur la question salariale et celle des avantages sociaux, ainsi que sur l'environnement de travail qui continue de se dégrader .

De son côté, Hydro Ottawa dit avoir présenté à ses employés une offre équitable et très concurrentielle qui surpasse les normes de l'industrie et reconnaît la valeur de nos employés pour nos activités .

Elle s’engage à maintenir les lignes de communication ouvertes avec les représentants de la FIOE jusqu'à ce qu'une entente soit conclue .

Des services touchés

En attendant, un plan d'urgence a été mis en place, mais pendant cet arrêt de travail, certains services pourraient être reportés ou retardés, prévient Hydro Ottawa.

Parmi les services qui resteront disponibles, on compte le service à la clientèle et les services en ligne.

Les interventions d’urgence ou pour des enjeux de sécurité publique, tout comme les travaux d’élagage, continueront également d’être menés au cours du conflit de travail.

Si les problèmes de pannes sont également jugés prioritaires, le rétablissement du service pourrait être plus lent que dans un contexte de fonctionnement normal de l’entreprise, précise Hydro Ottawa.

Dans l’éventualité d’événements météorologiques majeurs, les pannes seront évaluées et priorisées en fonction des critères suivants : sécurité de la population et niveau de risque , indique-t-on.

En revanche, bien que les nouvelles demandes de services sont toujours acceptées, elles seront uniquement traitées et inscrites au calendrier lorsque les activités normales de l’entreprise auront repris , prévient Hydro Ottawa. De plus, les demandes de services électriques et non électriques déjà à l’horaire le 28 juin ou après seront reportées.

Les clients touchés n’ont aucune mesure à prendre. Un représentant d’Hydro Ottawa devrait contacter ces clients afin de fixer un nouveau rendez-vous.

Hydro Ottawa prévoit également reporter les travaux non urgents.