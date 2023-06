Les sorties à répétition du président Vladimir Poutine depuis la folle équipée, les 23 et 24 juin, d’Evguéni Prigojine – où le maître du Kremlin a alterné les menaces et la conciliation, la colère et la mansuétude, les accusations de traîtrise et la reconnaissance des « patriotes » dans l’autre camp – a fait voir aux Russes et au reste du monde un autre personnage que celui qu’on croyait connaître.

Depuis 23 ans, il a imposé l’image de l’homme fort et impitoyable, du puissant stratège, du chef qui inspire la terreur aux opposants libéraux (enfermés en prison ou poussés à l’exil), mais aussi la fierté d’une partie du peuple qui aime l’homme à poigne , craint chez lui et à l’étranger : un vieux fantasme russe.

Pourtant, le Vladimir Poutine réel de 2023, ne maîtrise peut-être pas les événements autant qu’il voudrait en donner l’impression.

Une perte de contrôle au Kremlin

Samedi 24 juin, comme il l’avait fait des dizaines de fois face à l’Occident depuis le début de 2022, il a encore prononcé un discours plein de menaces, cette fois dirigé contre Prigojine et son groupe Wagner.

Mais qu’a-t-il fait immédiatement après? Il est monté dans un avion et s’est envolé vers une autre ville – parce qu’à ce moment précis, Moscou était directement menacée. Pour ensuite conclure un accord avec le même Prigojine, le traître devenu soudain partenaire.

Peu après, toutes les poursuites judiciaires contre le groupe Wagner et son chef, annoncées la veille, étaient abandonnées! Et finalement, les propagandistes du régime ont expliqué que tout cela était parfaitement normal.

Un homme de décision qui sait où il va? Pas sûr…

Le blitz interrompu

Les mercenaires du groupe Wagner ont quitté la base militaire de Rostov, en Russie, pour se rendre à quelques centaines de kilomètres de Moscou avant de finalement rebrousser chemin. Photo : afp via getty images / STRINGER

Qu’est-ce qui s’est passé? Et d’abord, pourquoi tout s’est soudainement arrêté, au bout de 24 heures d’un blitz qui, de Rostov-sur-le-Don, aux portes de l’Ukraine jusqu’aux abords de la capitale russe, 1000 kilomètres plus au nord, semblait bien se dérouler du point de vue des rebelles?

Les deux côtés avaient leurs raisons de dire stop .

Prigojine a pu se rendre compte à un certain moment que, même terriblement affaiblie, l’armée russe pouvait encore défendre la capitale. Que les avions pourraient arriver et décimer sa colonne de blindés et ses fantassins.

Pourtant, la démonstration de Wagner, dans sa folle et brève équipée de presque 800 kilomètres, a été accablante, écrasante, humiliante pour le pouvoir russe, à commencer par les frontières. Et à l’inverse, enivrante pour un Prigojine qui avec ses supposés 25 000 hommes (sans doute moins en réalité), passait partout comme dans du beurre .

Avec des défenses frontalières devenues des passoires, dégarnies par la guerre d’Ukraine – une guerre où l’on a quasiment tout envoyé – et des soldats réguliers qui, pour peu qu’il y en avait encore quelques-uns sur le chemin, n’ont pas bronché et ont laissé faire.

On a même vu des scènes de fraternisation filmées, à Rostov-sur-le-Don, entre une partie de la population et les troupes rebelles.

Le chef du groupe Wagner pose avec un citoyen de Rostov-sur-le-Don, le 24 juin, avant sa volte face plus tard en journée. Photo : AP

Quelque chose de semblable s’était produit un mois plus tôt, à petite échelle, dans la région de Belgorod, ville frontalière plus au nord, lorsque des commandos pro-ukrainiens étaient facilement entrés en Russie, et avaient (provisoirement) conquis quelques villages.

Malgré tout cela, Prigojine s’est peut-être dit, en milieu de journée samedi, arrivé à 200 kilomètres de Moscou que ses troupes et lui allaient au massacre et qu’il valait mieux arrêter le mouvement.

Ce faisant, il perdait son pari alors qu’il était bien parti. Mais peut-être aussi a-t-il pensé que la démonstration était faite : celle d’un pouvoir pourri, corrompu, incapable selon ses propres mots.

Poutine ne voulait pas l’affrontement

Et du côté de Poutine? Qu’est-ce qui s’est passé dans sa tête ? Le président assiégé se serait sans doute résigné, en toute dernière extrémité, et forcé de le faire, à écraser dans le sang les rebelles, s’ils étaient allés jusqu’à menacer d’entrer dans Moscou.

Prigojine n’a cependant jamais dit qu’il visait le Kremlin et le pouvoir politique. Il soutenait plutôt que ses cibles étaient les forces de sécurité, le ministère de la Défense et surtout son titulaire, le ministre Sergueï Choïgou, qu’il hait de toutes ses forces.

De gauche à droite : le chef d'état-major russe Valeri Guerassimov, le président Vladimir Poutine et le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou (Photo d'archives) Photo : Reuters / Sputnik

Mais en même temps, Poutine est un homme – et on l’a bien vu dans cet épisode – qui devant une menace réelle et imminente, peut temporiser, reculer voire s’enfuir.

Par ruse, mais aussi par peur pour son pouvoir et même pour sa vie. Par sa compréhension intime et cachée qu’il n’est pas tout-puissant, qu’il ne peut pas – ou ne peut plus, en 2023 – simplement claquer des doigts pour obtenir ce qu’il désire.

Et il sait, lui, que cet épisode n’était pas du théâtre , une sorte de mise en scène, comme on l’a prétendu, mais qu’on est sérieusement passé à deux doigts d’affrontements sanglants, dans un début de guerre civile. Un avion et des hélicoptères de l’armée régulière ont vraiment été abattus par les troupes de Wagner.

Malgré ses menaces répétées et rituelles, depuis 16 mois, son chantage à l’escalade face aux Occidentaux (en parlant de l’arme nucléaire, ou en l’évoquant à demi-mot), le viril président Poutine sait reculer, peut reculer et même craint l’affrontement quand il arrive pour vrai.

Alors il s’est sans doute dit – et toute sa rhétorique dans les jours suivants, les 25, 26 et 27 juin, allait dans ce sens – qu’il ne pouvait pas se permettre une guerre fratricide qui ferait non seulement couler du sang russe, mais qui pourrait aussi lui faire perdre le pouvoir.

Les effets sur la guerre

De jeunes militaires russes impliqués dans une campagne militaire en Ukraine lors d’un service religieux à la cathédrale principale des forces armées russes près de Moscou. Photo : Reuters / YULIA MOROZOVA

Si un épisode guerrier aux portes de Moscou s’était vraiment déclenché et avait duré plus que quelques jours, l’effet stratégique sur le front ukrainien aurait pu être désastreux, du point de vue russe.

Par exemple, il aurait peut-être fallu rappeler d’Ukraine des troupes russes en renforts sur le front intérieur, ce qui aurait pu donner une chance aux Ukrainiens d’accélérer leur contre-offensive, et peut-être de réaliser la fameuse percée décisive qu’ils n’ont toujours pas réussi à faire depuis trois ou quatre semaines.

De telles considérations ont sans doute mené à la décision de Poutine de ruser, de temporiser et d’éviter le choc sanglant.

La Russie n’est jamais aussi forte qu’elle voudrait nous le faire croire, mais elle n’est jamais aussi faible que certains aimeraient le dire ou l’espérer, notamment en Occident.

Même sans guerre civile active et sans combats, il y a toutefois un affaiblissement de la Russie comme État. Un ferment de division, avec des cliques et des chefs (Prigojine en était un; d’autres pourraient émerger) qui voudraient devenir le calife à la place du calife . Le ver est dans le fruit.

De ce fait, malgré sa brièveté sans conclusion, cet épisode russe est une bonne nouvelle pour la résistance ukrainienne. Les troupes ukrainiennes doivent aujourd’hui un peu mieux respirer : voici un épisode qui a sûrement un effet psychologique délétère sur l’ennemi, sur le moral des troupes russes.

Imaginez le jeune homme russe sur le front, les deux pieds dans la boue, qui se demande peut-être déjà ce qu’il fait là… et qui entend aujourd’hui toutes ces nouvelles sur les autres Russes, au pays, qui sont à deux doigts de se taper dessus, de déclencher une guerre civile.

À Moscou et en Ukraine : deux crises désormais liées

Ceci n’est qu’un épisode; la crise va se poursuivre. Il ne faut pas se fier à la pseudorésolution inscrite dans le fumeux accord du 24 juin, où le président biélorusse a joué les intermédiaires, selon lequel les rebelles ne seraient pas poursuivis, et le chef Prigojine obtiendrait la sécurité, justement au Bélarus.

On peut parler tout au plus d’une trêve, d’un cessez-le-feu sur le front intérieur qui se fera sûrement sentir sur l’autre front en Ukraine.

Il y a de nombreux précédents, pas seulement en Russie, où une opération militaire impériale vire à l’échec, voire à la catastrophe, puis se double de graves divisions internes. Lesquelles divisions peuvent – à terme – provoquer la chute d’une dictature.

Poutine lui-même a évoqué 1917; on pense aussi à la junte militaire argentine, qui en 1982 avait perdu la guerre impériale des Malouines, avant de s’effondrer à Buenos Aires.

Au programme maintenant : un affaiblissement, voire une décomposition progressive du pouvoir politique en Russie qui s’ajoute à la campagne ukrainienne. Deux crises qui sont étroitement imbriquées.

C’est en partie à Moscou, au Kremlin menacé d’implosion, que pourrait se régler la guerre d’Ukraine peut-être abrégée par cette crise interne.