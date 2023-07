Des personnes sourdes utilisant le Service de relais vidéo soulignent leurs frustrations

Le Service de relais vidéo (SRV) permet aux personnes utilisant le langage des signes, malentendantes ou souffrant de troubles de la parole, d'entrer en contact avec un interprète, qui passe ensuite un appel à un utilisateur de téléphone vocal.

Selon l'Association des sourds de l’Alberta (AAD), il arrive que la personne contactée pense qu'il s'agit d'un télévendeur ou d'un arnaqueur et qu'elle raccroche sans laisser à l'interprète la possibilité d'expliquer qu'une personne sourde essaie de la contacter.

Les banques et les institutions financières refusent parfois de prendre l'appel en invoquant des raisons de confidentialité et de sécurité.

J'ai connu cette frustration. Je connais beaucoup de personnes sourdes qui ont connu cette frustration , témoigne Kyle Badree, président de l' AAD . Selon lui, cela arrive aussi lorsque les gens essaient de contacter des services de santé, des services médicaux ou des services gouvernementaux, ainsi que des entreprises privées.

« Les personnes entendantes raccrochent le téléphone lorsqu'elles entendent quelqu'un dire qu'il s'agit d'un appel interprété, elles ne reconnaissent pas qu'il s'agit d'un appel interprété et elles raccrochent. » — Une citation de Kyle Badree, président de l'Association des sourds de l’Alberta

D'autres obstacles

Le président de l’ AAD explique aussi que les personnes sourdes sont parfois mises en attente, le temps qu'un interprète se libère. Il souligne également que les frais de données peuvent augmenter si une personne sourde utilise l'application SRV sur son appareil mobile.

En tant que personne sourde, Tessa Rei Lerbekmo-Joyes fait l'éloge du SRV. Elle souhaite cependant qu'il y ait davantage de promotion ou d'éducation pour que les personnes entendantes comprennent le fonctionnement du service et son importance pour les personnes sourdes.

Elle dit avoir eu des difficultés à entrer en contact avec des employeurs potentiels, qui refusaient les appels ou raccrochaient.

L’organisme de bienfaisance Deaf and Hear Alberta (DHA) est d’avis qu'une campagne d'éducation aiderait les gens à mieux comprendre le service.

Cindy Pilz, une personne sourde qui travaille dans cet organisme, affirme que la plainte relative au raccrochage est un problème courant . Dans certains cas, dit-elle, une personne sourde peut être en retard pour un appel, sans que ce soit de sa faute, parce qu'elle a été mise en attente d'un interprète.

Selon Cindy Pilz, il est courant que des personnes sourdes comme elle se fassent raccrocher au nez au téléphone. Photo : Radio-Canada / Bryan Labby/CBC

Ne raccrochez pas

L'administrateur canadien du service de relais vidéo (ACS) est une société de services de télécommunications à but non lucratif mandatée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Son rôle est de concevoir, mettre en œuvre et superviser la prestation du SRV. Ce service, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est financé par le gouvernement fédéral à hauteur de 30 millions de dollars par an.

L’ ACS dit avoir mené plusieurs campagnes de sensibilisation auprès de la communauté des personnes malentendantes, dont la campagne Ne raccrochez pas .

Un porte-parole explique que l'administrateur a travaillé avec les banques, les services de santé et les pouvoirs publics pour établir un formulaire de consentement personnel qui permet à un tiers, l'interprète, de participer à l'appel.

Au sujet de la pénurie supposée d'interprètes, il répond que l’ ACS a constamment dépassé le délai de réponse de 90 % des appels de clients dans les 120 secondes, avec un temps d'attente moyen généralement inférieur à 30 secondes. La société affirme même que ses performances dépassent les exigences du CRTC .

Le Conseil dit qu'un examen complet du SRV a été lancé en 2021 et qu'il se poursuit.

Avec les informations de Bryan Labby