Cela signifie qu'un plus grand nombre de personnes vulnérables auront accès à des dispositifs de refroidissement lorsque nous connaissons des températures élevées. Elles pourront se protéger contre la chaleur extrême , a déclaré le ministre de la Santé, Adrian Dix, en conférence de presse.

L’annonce survient deux ans après le dôme de chaleur qui a fait 619 morts en Colombie-Britannique. Il s’agit du phénomène météorologique le plus meurtrier au Canada à ce jour.

Prioriser les personnes vulnérables

Le Service des coroners constatait dans un rapport que 90 % des personnes décédées lors du dôme de chaleur avaient 60 ans ou plus. Le rapport révélait également que 98 % des décès étaient survenus à l'intérieur, dans des maisons qui n'étaient pas suffisamment rafraîchies par des climatiseurs ou des ventilateurs.

Beaucoup d'entre elles vivaient dans des zones où les problèmes matériels et sociaux sont les plus importants. C'est pourquoi ce programme commencera par soutenir les personnes à faible revenu et vulnérables, qui sont plus exposées aux effets de la chaleur , a déclaré Adrian Dix.

Les individus peuvent soumettre une demande auprès de BC Hydro, en ligne  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) ou par la poste. Les demandes seront soumises à une évaluation des revenus, précise un communiqué de la province.

Les travailleurs de santé à domicile pourront également recommander des individus vulnérables à la chaleur. Une partie de l'évaluation sera effectuée par les autorités en matière de santé , précise Adrian Dix.

Accommoder les logements

Le gouvernement provincial prévoit qu'au moins la moitié des climatiseurs seront installés dans des appartements ou des logements, alors que les autres seront installés dans des habitations unifamiliales.

Alors que des conseils de copropriété peuvent avoir des règlements rendant l'installation d'un climatiseur difficile, Adrian Dix assure que son gouvernement a l'intention de travailler avec les organisations de propriétaires de logements locatifs et les organisations de copropriétaires pour nous assurer que nous remédions à la situation .

Chris O'Riley, président de BC Hydro, a rappelé que l’organisation offrait également à ses clients un rabais de 50 $ sur l'achat d’un climatiseur à faible consommation d'énergie. Le rabais est disponible jusqu'au 28 juillet.

Les climatiseurs ne suffiront pas

Par communiqué, la cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, se dit soulagée que la mesure soit mise en place. Bien qu'il s'agisse d'une mesure positive, elle n'est pas à la hauteur des besoins réels.

En parlant des Britanno-Colombiens qui vivent dans la pauvreté, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, Sonia Furstenau indique que toutes ces personnes ont besoin d'unités de refroidissement et de filtration de l'air, et 8000 climatiseurs sur trois ans ne suffiront pas.

Dimanche, un porte-parole du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique indiquait par courriel que le ministère est en bonne voie de présenter les résultats d’une étude portant sur la distribution de dispositifs de refroidissement, notamment des climatiseurs, en tant qu'équipement médical, avant la fin du mois de juin 2023.