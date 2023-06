La communauté crie de Mistissini annonce la fin immédiate de l’évacuation

C’est ce qu’il a annoncé dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de la communauté du Nord-du-Québec mardi soir peu après 19 h 30. Selon lui, l’équipe d’opération d'urgence a fait suffisamment de progrès pour protéger Mistissini des feux 334 et 379, qui se trouvent à quelques dizaines de kilomètres.

Du transport par autobus a déjà été organisé pour les membres qui se trouvent à Jonquière et à Québec afin qu’ils puissent retourner dans la communauté dès mercredi matin. Les personnes qui ont leur propre véhicule peuvent également prendre la route.

Avec la recommandation et la décision prise par le chef et le conseil, nous avons adopté la résolution ce soir, levant votre évacuation, en vigueur dès maintenant. Pour ceux qui ont besoin de transport, veuillez travailler avec les équipes de soutien à Québec et à Jonquière , a indiqué Michael Petawabano.

Les personnes vulnérables avaient auparavant été dirigées vers Québec.

Le chef de Mistissini, Michael Petawabano, a annoncé la levée de l'évacuation dans une vidéo diffusée sur Facebook. Photo : Capture d'écran

Progrès sur le terrain

Michael Petawabano a ajouté que la pluie des dernières 24 heures a réduit l’intensité des feux, et que ces derniers n’ont pas progressé depuis 48 heures. Une information que confirme la SOPFEU .

Notre équipe locale des opérations d'urgence a fait d'importants progrès sur la route d'accès près de la communauté pour nous protéger contre les incendies 334 et 379, ainsi que de futurs incendies , a-t-il affirmé.

Une route secondaire a aussi été aménagée afin d’assurer que les membres de la communauté aient un chemin alternatif pour entrer et sortir de Mistissini, advenant une autre évacuation.

Environ 1100 membres de la communauté sont inscrits à l’édifice Kénogami de l'École secondaire des Bâtisseurs.

La communauté crie de Mistissini compte 3000 résidents.

Environ 80 personnes sont toujours sur place, dont le chef Petawabano. Lundi, ils s'affairaient à couper des arbres le long de la route d'accès à la communauté.

Route 167 fermée après Mistissini

Mardi à 20 h 10, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a rouvert la route 167 jusqu’au kilomètre 304, afin que les résidents puissent se rendre à Mistissini. Elle demeure toutefois fermée jusqu'au kilomètre 552.

Rappelons que lundi soir, la route avait été fermée entre les kilomètres 252 et 552. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) indiquait du même coup que le feu #379 risquait de traverser la route pendant la soirée. Ça ne s'est finalement pas produit. L'incendie se trouve actuellement à environ sept ou huit kilomètres de la route.

Pour ce qui est de la fin de l'évacuation, la SOPFEU recommandait d'attendre quelques jours encore.

Avec les informations de Pascal Girard