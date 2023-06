Carré civique : la caserne de pompiers incluse dans la consultation communautaire

Les élus du Comité d'orientation permanent des biens et de l'aménagement ont approuvé cette demande de l'organisation communautaires les Ami.e.s du carré civique, lors d'une réunion mardi.

Récemment, ils avaient réussi à obtenir une consultation de six mois auprès de la communauté pour l'ancien hôtel de ville, situé au 219 boulevard Provencher, mais pas pour la caserne de pompier.

En mars dernier, l'organisme Manitoba Possible a annoncé qu'elle se retirait des négociations avec la Winnipeg pour la vente de bâtiments faisant partie du carré civique de Saint-Boniface. Ainsi, les bâtiments restaient entre les mains de la Ville, qui cherche à s'en départir puisqu'ils sont « en surplus ».

Mardi, les élus de ce comité ont étudié la demande d'annulation de la vente de ces deux bâtiments.

Avec cette décision, le conseiller municipal de Saint-Boniface Mathieu Allard indique que le dossier peut cheminer.

La prochaine étape c'est une consultation communautaire qui va comprendre les Ami.e.s du carré civique, l'Association des résidents de Saint-Boniface, ainsi que la Société de la francophonie manitobaine et aussi le public. , indique-t-il.

À la suite de ce retrait, des organismes franco-manitobains avaient fait part de leurs inquiétudes, notamment parce qu'ils voulaient éviter que ce projet de vente ne retourne à la case départ avec un nouvel appel d’offres.

On veut vraiment garder la porte ouverte et les opportunités pour les consultations. Mais le plan, c'est de garder la totalité du carré civique en une entité qui est importante en soi et que les additions et les ajouts permettent que chaque édifice soit rentables, puissent être valorisés et maintenus en bons états pour les prochains 100 ans , indique le secrétaire des Ami.e.s du carré civique, Walter Kleinschmit.

La Coopérative La Crémerie souhaiterait construire un immeuble de logements abordable accolé à l'ancienne caserne de pompiers et à l'ancien Hôtel de Ville. Photo : Gracieuseté de Jonathan Boisvert

Le président des Ami.e.s du carré civique, Robert Loiselle, mentionne que l'organisme se réunira dans la semaine du 10 juillet pour formuler un plan et travailler avec le conseiller Allard, pour faire certains qu'on remplit toutes les étapes de la consultation .

Je suis très optimiste. Dans les trois dernières années, la communauté s'est outillée. On a fondé les Ami.e.s du carré civique, on travaille avec des partenaires communautaires qui voient la chose, de la même façon que nous. Je crois que finalement, on est sur la bonne voie , exprime M. Loiselle.

D'ailleurs, la coopérative d'habitation La Crémerie s'est montrée intéressée à utiliser, entre autres, la caserne de pompiers pour installer des logements abordables inclusifs.

Avec les informations de Lindsay Gueï