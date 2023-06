Notre-Dame : première exposition solo de l’artiste fransaskois Byrun Boutin-Maloney

Selon l'artiste, cette exposition est le résultat d'un long processus de création qui témoigne de son engagement et de sa persévérance dans son travail artistique.

Ça fait déjà quelques années que je fais pas mal de collections d’art que j’aime et je crois que j’ai trouvé ma voie un peu plus et surtout mon style , déclare Byrun Boutin-Maloney.

Artiste aux multiples talents, Byrun Boutin-Maloney présente sa première exposition solo « Notre-Dame » à Regina. Photo : Byrun Boutin Maloney

Ce dernier précise que cette exposition marque ainsi une étape importante dans le parcours artistique.

L’Artesian m’a invité pour présenter cette exposition dans leur sous-sol, alors j’ai sauté sur l'occasion , affirme-t-il.

L'artiste fransaskois préfère l'utilisation de couleurs vives et intenses dans ses dessins, considérant cette technique artistique comme une représentation authentique de son style et de sa vision créative.

Ce style correspond vraiment bien à moi, car je n’aime pas trop le pinceau. Avec un pastel, tu as le contrôle, il a une intimité que j’aime beaucoup , indique Byrun Boutin-Maloney.

« L’art c’est la partie cachée de toi-même, c’est une façon de communiquer aussi. » — Une citation de Byrun Boutin-Maloney, artiste fransaskois

Selon l'artiste, l'émergence de cette idée a pris forme dans sa tête lorsqu'il a observé un artiste mexicain réaliser une fresque murale en utilisant un aérosol de peinture colorée.

Je l'ai regardé travailler pendant 3 heures , explique-t-il. Et puis quelque chose a cliqué dans ma tête et j’ai eu la passion de commencer à faire l’art.

Il ne faut pas se forcer pour créer une œuvre d’art, il faut se détendre et puis ça arrive naturellement , ajoute le Fransaskois.

L'exposition de Byrun Boutin-Maloney durera pendant un mois à Regina.

Avec les informations de Raphaële Frigon