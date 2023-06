Feux de forêt : des compagnies d’assurance refusent des clients

Une directive transmise le 2 juin dernier à des courtiers par un assureur, et dont Radio-Canada a obtenu une copie, les invitent à être aux aguets avant d’assurer les personnes situées dans les régions vulnérables touchées par des feux de forêt.

Le but de l’assurance est de se prémunir contre des risques soudains et accidentels, et non des risques imminents et prévisibles , ajoute la note.

Celle-ci précise qu’il n’est plus possible, et ce jusqu’à nouvel ordre , de souscrire une nouvelle affaire, d’ajouter un risque ou une garantie, d’augmenter une protection [et de] diminuer une franchise .

Aucune surprise

Kevin Young, copropriétaire du concessionnaire Harricana Aventures, et Linda Tremblay, directrice commerciale du Centre de camping d’Amos et de La Sarre, n’ont pas reçu la note des compagnies d’assurance. Ils reconnaissent tout de même qu’il est difficile d’assurer certains clients depuis la médiatisation des incendies de forêt.

Nous avons eu quelques clients évacués de leur résidence, lance Kevin Young. C’était pratiquement impossible d’assurer [leur roulotte]. Il a fallu pousser la note et parler avec certains de nos contacts [...] Ce fut une épreuve pour les clients de la région, surtout les zones plus touchées [par les feux de forêt].

Des représentants du Centre de camping d'Amos estiment qu'il est plus difficile d'assurer de nouveaux clients depuis le début des feux de forêt. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Mme Tremblay déclare que cette situation concerne autant les nouveaux clients que les anciens. C’est lorsque les clients s’achètent quelque chose, comme un nouveau véhicule. J’ai un couple qui a acheté une roulotte, car il dormait dans une tente depuis cinq jours. Leur assureur [qui les assure depuis 20 ans] n’a jamais voulu les assurer, il a fallu se tourner vers quelqu’un d’autre.

Je trouve que cela porte préjudice aux clients qui veulent trouver une porte de sortie [par rapport aux évacuations] et avoir un endroit où aller , renchérit M. Young.

Le directeur des communications et des affaires publiques au Bureau d’assurance du Canada (BAC), Pierre Babinsky, confirme que la directive évoquée ci-haut cadre avec les normes et pratiques en vigueur dans le milieu des assurances.

L’objectif de l’assurance est de nous protéger en cas d’accident, d’incident et d’événement soudain. Lorsque l’eau touche notre terrain ou lorsque le feu se trouve à proximité, si nous n’avons pas d’assurance, ce n’est généralement pas le bon moment pour essayer de convaincre un assureur que nous représentons un risque acceptable , mentionne-t-il.

Pierre Babinsky, directeur des communications et des affaires publiques au Bureau d'assurance du Canada, explique que plusieurs facteurs influencent le coût des primes d'assurance. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Quelqu’un qui est déjà assuré, qui doit faire des ajustements ou un renouvellement, ça se fait [malgré tout] de façon assez facile , nuance-t-il.

Hausse des primes d’habitation et d’automobiles

Comme Linda Tremblay, Kevin Young a réussi à assurer ce mois-ci des véhicules récréatifs achetés par des évacués des feux de forêt, mais au prix d’un démarchage de longue haleine.

Pour les régions évacuées, ce fut vraiment catastrophique [...] Le client a dû envoyer des photos, indiquer où il comptait aller camper, promettre qu’il n’amènerait pas sa roulotte dans une zone évacuée [...] Habituellement, se faire assurer peut prendre jusqu’à une heure, mais là on parle de trois, quatre, cinq heures , détaille Kevin Young.

Une telle anecdote est-elle annonciatrice d’une hausse du prix des primes pour les habitations, les automobiles et les véhicules récréatifs? M. Babinsky croit que les sinistres naturels, qui tendent à augmenter, créent une pression à la hausse sur les prix. Il spécifie toutefois que d’autres facteurs entrent en ligne de compte.

« Ce n’est pas une région affectée en particulier qui va changer la donne, c’est vraiment l’ensemble. On paie [d’une certaine façon] pour l’ensemble des catastrophes naturelles, tant au Québec qu’ailleurs au Canada. Tout cela est partagé entre les différents assurés à travers les ajustements qui sont faits. » — Une citation de Pierre Babinsky, directeur des communications et des affaires publiques au Bureau d’assurance du Canada

L’inflation, la hausse du coût des matériaux de construction, les délais dans ce secteur et la pénurie de main-d’œuvre constituent autant d’éléments qui influencent le prix des primes, prévient-il.

Tous [ces facteurs] ajoutent aux coûts des sinistres. À la fin de l’année, l’assureur doit déterminer combien il a payé et combien il a ramassé en primes et faire les calculs, en vue de l’année à venir, afin d’être certain de collecter les primes nécessaires pour payer ce qu’il s’attend à payer en réclamations et en coût d’opération , détaille-t-il.

Pierre Babinsky ne croit pas que les catastrophes naturelles et les événements météorologiques extrêmes empêcheront beaucoup de consommateurs d’être assurés. Il donne l’exemple des inondations, qui n'étaient pas couvertes au Québec avant 2017, année où la province a été heurtée par des sinistres de cette nature sans précédent.

Ce ne sont pas les assureurs qui délaissent le marché, croit-il. Les assureurs s’adaptent et adaptent leurs produits dans le but de couvrir les besoins de leurs clientèles. On n’est pas dans un enjeu où les gens auront de la difficulté à s’assurer à cause des catastrophes naturelles. On est plutôt à une croisée des chemins. On tente, avec nos gouvernements, de déterminer comment on peut rendre nos communautés plus résilientes pour essayer de limiter les dégâts causés par ces événements afin de garder les primes abordables.

Si le village de Normétal a été sauvé, des terrains publics ont été endommagés pour ralentir la progression des flammes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Concurrence bénéfique

L’état du marché des assurances offre un avantage aux consommateurs dans la mesure où il se caractérise par une forte concurrence . Et qui dit concurrence, dit magasinage .

Différents assureurs peuvent avoir une perception différente de certains risques en raison de leur propre expérience avec ce type de risque, explique M. Babinsky. Un assureur qui aura couvert beaucoup de sinistres dans une certaine ligne de marché pourrait [par exemple] être plus frileux à l’idée d’accepter de nouveaux clients ou à l’idée de prendre des risques plus grands.

Le courtier en assurance commerciale Pierre Giaro, du groupe BLB, rappelle que les courtiers sont présents pour analyser les besoins de leurs clients et pour les aider à trouver des assurances adaptées à leurs spécificités. Ses collègues et lui ont observé un volume d'appels relativement plus élevé au début des feux de forêt, mais il juge que la situation s’est désormais calmée.

La question était de savoir s'il était assuré ou pas [en cas d'incendie]. L'incendie est un risque couvert obligatoirement par le Code civil du Québec, ce qui fait en sorte qu'ils sont couverts [en fonction du montant indiqué à la police d'assurance] , précise-t-il.