Pourquoi Poutine semble-t-il plus clément envers Prigojine que ses opposants politiques?

Trois jours après la prise de bases militaires russes et son avancée militaire vers Moscou, M. Prigojine se trouve au Bélarus, un allié fidèle de la Russie. Les poursuites judiciaires qui pesaient sur lui pour mutinerie armée ont par ailleurs été abandonnées par les services de sécurité russes, mardi.

Son sort détonne ainsi avec celui d’autres personnalités russes qui ont osé défier le régime de Vladimir Poutine, comme, par exemple, le militant anticorruption Alexeï Navalny, qui purge une peine de neuf ans de prison pour fraude et qui est visé par un nouveau procès dans lequel il risque 30 ans de prison pour extrémisme . En 2020, l’opposant russe a survécu à un grave empoisonnement dont il tient le président Vladimir Poutine pour responsable.

Plus tôt cette année, en avril, l'opposant Vladimir Kara-Mourza a été condamné à 25 ans de prison pour haute trahison et diffusion de fausses informations au sujet de l'armée russe. Il s’agit de la plus lourde peine infligée à un opposant dans l'histoire récente de la Russie.

Une manifestante à Berlin où des partisans du militant russe Alexei Navalny ont marché en janvier 2021 en signe de protestation pour demander sa libération de la prison de Moscou. Photo : Getty Images / Omer Messinger

Avant lui, en février 2015, Boris Nemtsov, qui jouait un rôle important dans l'opposition à Vladimir Poutine et avait été vice-premier ministre à l'époque du président Boris Eltsine, a été abattu de quatre balles tirées à bout portant sur un pont à deux pas du Kremlin.

Neuf ans plus tôt, en octobre 2006, c’était Anna Politkovskaïa, une autre critique influente de Poutine, qui avait été abattue dans le hall de son immeuble à Moscou.

Et la liste n’est pas finie.

Mais à la différence des opposants à Vladimir Poutine, Evguéni Prigojine n’en est pas un, soulignent plusieurs experts interrogés par Radio-Canada.

Le patron de Wagner défiait le leadership militaire russe et non pas le président, explique Maria Popova, spécialiste de la Russie et professeure agrégée au Département de science politique à l’Université McGill.

« Prigojine n'a pas défié le Kremlin : son objectif était de défier le ministère de la Défense et il s'attendait peut-être à ce que Poutine se range à ses côtés. Ironiquement, sa mutinerie était beaucoup plus dangereuse pour le régime de Poutine que les activités de Navalny et de Nemtsov ne l'ont jamais été. » — Une citation de Maria Popova, professeure agrégée au Département de science politique à l’Université McGill

Des membres du groupe Wagner entamant leur retrait de Rostov-sur-le-Don après l'accord certifiant qu'ils ne seraient pas poursuivis pour leur participation à l'insurrection. Photo : AP

Selon elle, la plupart des opposants politiques au Kremlin ne bénéficient pas d’un soutien important au sein de la population russe, mais les autorités russes les ont quand même durement réprimés parce qu’ils peuvent tout simplement se permettre de le faire et non pas parce qu’ils représentent une menace à la stabilité du régime .

Le chef des mercenaires Wagner a, en revanche, pour l’instant du moins, reçu un traitement plus conciliant de la part du Kremlin parce que sa mutinerie représentait justement une véritable menace pour la stabilité du pays , ajoute Mme Popova. En marchant avec ses hommes vers Moscou, il a brisé l’image de force et de contrôle que veut projeter la Russie .

Le chercheur Ivan Katchanovski, qui enseigne les sciences politiques à l’Université d’Ottawa, est du même avis. Les opposants libéraux à Vladimir Poutine ne représentent pas un danger significatif pour le régime .

« Le principal défi aux yeux du leader russe vient plutôt des nationalistes et des extrémistes qui considèrent Poutine comme étant trop modéré dans sa gestion de la guerre contre l’Ukraine et du conflit plus généralisé avec l’Occident. Prigojine est de ces partisans de la ligne dure. » — Une citation de Ivan Katchanovski, professeur de sciences politiques à l’Université d’Ottawa

Selon M. Katchanovski, la brève mutinerie du patron de Wagner aurait pu dégénérer en combats armés à Moscou, ce qui aurait entraîné un potentiel coup d’État en Russie ou même une guerre civile. Le chercheur et spécialiste des conflits en Ukraine rappelle d’ailleurs que Vladimir Poutine a lui-même évoqué ce scénario dans un récent discours.

Le ministre de la Défense de la Russie, Serguei Shoigu (au centre), fustigé par le patron du groupe Wagner, lors de sa première apparition publique depuis la tentative de mutinerie le 24 juin. Cette photo a été fournie à l’agence Reuters par le ministère de la Défense de la Russie. Photo : Reuters / Ministère de la Défense de la Russie

Mme Popova souligne quant à elle le fait que, contrairement aux opposants politiques de Vladimir Poutine, Prigojine n’est pas un « outsider ». Il s’agit là d’une guerre intestine au sein du régime russe , explique-t-elle. Et ce n’est pas fini.

« Le message qu’on peut déduire de tout cela est que Vladimir Poutine réprime les faibles et négocie avec les plus forts. Face à la force, il fait des compromis. » — Une citation de Maria Popova, professeure agrégée au Département de science politique à l’Université McGill

Selon la chercheuse, le régime russe ressort toutefois plus affaibli de cette mutinerie: dès qu'une dictature autoritaire est déstabilisée, les défis commencent à venir de toutes parts.

Les répercussions de cette rébellion, même si elle a été courte, sont susceptibles d’être importantes sur le long terme parce qu’elles exposent les faiblesses du régime qu’on ne voyait pas nécessairement , explique encore Mme Popova, rappelant que l’Union soviétique a chuté quatre mois à peine après une tentative de putsch survenue en août 1991 à Moscou visant à renverser le processus de démocratisation commencé six ans plus tôt par le président soviétique de l’époque, Mikhaïl Gorbatchev.