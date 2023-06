Itinérance : un groupe pour recueillir les commentaires des commerçants de la rue Racine

Le copropriétaire du restaurant La Parizza, Wilfried Feybesse, a décidé de créer un groupe sur les réseaux sociaux pour permettre aux commerçants de dénoncer les nombreux méfaits qu'ils subissent.

Ce que j'aimerais en fait, c'est juste compiler des anecdotes, des faits, pour qu'on puisse éventuellement en temps et lieu, en parler aux bonnes personnes, mais avec de la documentation, parce qu'on est trop souvent amené à faire des plaintes qui n'aboutissent pas finalement , a dénoncé Wilfried Feybesse.

Des images de caméra de surveillance obtenues par Radio-Canada montrent une personne en situation d'itinérance qui, au cours des derniers jours, a vandalisé la terrasse du restaurant La Parizza. Le sans-abri aurait agi de la sorte parce que quelques jours auparavant, le propriétaire lui avait demandé de libérer l'entrée, alors qu'il s'y était installé et qu'il avait accroché des bâtons de golf sur les poignées de porte.

Sur une vidéo captée par une caméra de surveillance, un homme frappe à coups de pied des tables sur la terrasse du restaurant Le Parizza. Photo : Gracieuseté

Déjà, une trentaine de commerçants de la rue Racine se sont joints à l’initiative.

Maintenant, on est rendu qu'il faut vivre avec des gens intoxiqués qui rentrent dans le restaurant puis qui font du forcing pour aller quêter notre clientèle assise à table. C'est rendu un peu trop intrusif , a-t-il poursuivi.

Pas un jugement négatif, disent les commerçants

Les commerçants tiennent à préciser qu'ils ne sont pas là pour porter un jugement négatif envers les personnes en situation d'itinérance et ils savent que ce ne sont pas tous les sans-abri qui dérangent. Mais les commerçants craignent qu'un événement plus grave survienne parce que certains ont des comportements plus imprévisibles et agressifs.

On ne veut pas attendre qu'un événement tragique arrive encore, parce qu'on l'a vécu récemment, à l'intérieur de nos établissements ou dans nos rues où on veut se sentir en sécurité finalement, mais là, je crois que la sécurité, il n'y en a plus au centre-ville, c'est difficile , a mentionné le propriétaire du bar La Nuit des Temps, Alexandre Bédard.

Le déménagement dans la nouvelle Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi est attendu, alors qu’il y aura davantage d'espace pour ces personnes. Mais pour les commerçants, ça ne réglera pas tous les problèmes parce que ce ne sont pas tous les sans-abri qui acceptent de fréquenter ce type de ressources.

D'après un reportage d'Andréanne Larouche