Un ours visite le salon d’un couple de Whitehorse en pleine nuit

C’est la partenaire d’Al Fozard qui s’est réveillée la première, tôt vendredi, après avoir entendu du bruit. Al Fozard a donc enfilé ses appareils auditifs avant de descendre voir de quoi il en retournait. La première chose qui l’a accueilli une fois en bas a été un bazar important.

J’ai réalisé que quelque chose ne tournait pas rond , raconte-t-il. Il ne lui aura fallu qu’un moment pour réaliser qu’un ours noir était assis dans son salon, perché sur le sofa à regarder par la fenêtre.

« Il ne faisait pas de bruit, il ne faisait que regarder autour avec un air un peu effrayé même. » — Une citation de Al Fozard

Al Fozard n’a toutefois pas paniqué. Il a plutôt décidé de donner à l’animal un chemin clair pour sortir de la maison et est donc allé ouvrir la porte du vestibule, puis de l’extérieur.

C’était un moment surréel, vraiment. Je me disais, qu’est-ce que je pourrais faire de plus? J’espérais simplement qu’il parte , explique le résident du lotissement de Mary Lake à Whitehorse.

Après un certain temps, l’ours a fini par sortir et retourner dans les bois. On ne sait pas combien de temps il a pu passer dans la maison. Dans la cuisine, il a mangé tout un pot de crème glacée et de garniture fouetté, en plus d’avoir déféqué sur le tapis du salon.

Il semble que l’ours ait simplement utilisé la porte pour pénétrer dans la maison. Al Fozard explique qu’il ne barre généralement pas cette porte et que la poignée allongée pourrait être facile à manœuvrer pour un ours.

Le couple a contacté les agents de la faune et, en après-midi, ils sont venus pour installer un piège à ours près de la maison. L’ours est en effet revenu, mais même s’il s’est aventuré jusque dans le piège, il en est ressorti avant que celui-ci ne se déclenche.

« Il était plus intelligent que la moyenne des ours, un peu comme Yogi l’ours! » — Une citation de Al Fozard

Les agents de conservation de la faune n’ont pas été en mesure de confirmer si l’ours avait été trouvé ou s’ils le cherchaient encore. Personne n’était disponible pour répondre aux questions de CBC /Radio-Canada.

Dans une communication antérieure, les autorités ont toutefois recommandé à la population de se prémunir de répulsif à ours, de bien surveiller les enfants et les animaux de compagnie et de demeurer vigilante dans la gestion de ce qui peut attirer les ours avec la chaleur, comme les poubelles extérieures.

Avec les informations d'Elyn Jones