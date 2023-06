Du personnel enseignant non légalement qualifié sur les bancs d’école

Nancy Granger, vice-doyenne à la formation continue et aux études supérieures, se réjouit de constater que la cohorte contient des personnes qui enseignent au primaire, mais aussi au secondaire et en adaptation scolaire. Ça s’adresse aux personnes qui sont en emploi présentement, donc des enseignants engagés, mais qui n’ont pas de qualification en enseignement, donc pas de brevet.

En tout, ce sont trois cohortes de 60 personnes qui ont entamé leur cours. C'est un succès pour le temps qu’on a eu pour faire la promotion et l’inscription en moins d’un mois donc on est choyé , raconte gaiement Mme Granger au micro de Par ici l'info.

« On a de tout. On a des gens qui ont leur DEC [diplôme d'études collégiales] comme on a des gens qui terminent leur maîtrise en psychologie ou qui étaient notaires, on a vu des vétérinaires. Il y a toute sorte de personnes qui ressentent un appel pour la profession enseignante et moi ce que je voulais, c’est de valoriser leur élan à partir des compétences qu’ils ont déjà et d’aller chercher celles que l’on souhaite. »