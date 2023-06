Élections Saskatchewan veut moderniser le processus électoral dans la province

À la lumière de son rapport annuel 2022-2023, Élections Saskatchewan veut entreprendre une démarche de modernisation des élections à l'échelle provinciale en procédant à des essais de nouvelles initiatives et technologies.

Parmi les innovations l'organisation entend utiliser des cahiers de scrutin électroniques, qui consistent en un logiciel intégrant la liste des électeurs approuvés et leur attestation de vote. Aussi, des machines pourraient dépouiller des bulletins de vote dans le but d'améliorer l'efficacité du processus.

Selon le directeur général d'Élections Saskatchewan, Michael Boda, l'agence provinciale procède depuis 2014 à des essais de nouvelles initiatives visant à moderniser le processus électoral.

« L'élection partielle dans la circonscription de Saskatoon-Meewasin en septembre nous a fourni une occasion de tester plusieurs systèmes, y compris les cahiers de scrutin électroniques et deux modules du nouveau Système de gestion électoral de la Saskatchewan », note-t-il dans le rapport (en anglais).  (Nouvelle fenêtre)

En entrevue, mardi, Michael Boda note que ces modifications faciliteront le processus de vote par correspondance et permettront l'introduction de nouvelles technologies.

Les comptages manuels posent de nombreux problèmes. Le personnel travaille pendant 12 heures. Ils sont fatigués. L'équipement de comptage des votes accélère vraiment le processus pour nous , déclare M. Boda.

Ce dernier souligne que les technologies seront testées à nouveau lors des prochaines élections partielles. Ainsi, l'agence provinciale aspire à mettre en œuvre ces changements dès 2024.

Il y aura trois élections dans les semaines à venir. C'est là que nous serons en mesure d'introduire les cahiers de scrutin électroniques et les machines pour compter les bulletins de vote , explique Michael Boda.

Ce sont deux technologies qui sont réellement importantes pour l'avenir.

Michael Boda affirme également que des machines de dépouillement des bulletins de vote ont déjà été déployées à Regina et à Saskatoon.

Le directeur général des Élections Saskatchewan, Michael Boda. Photo : Élections Saskatchewan

« Un système électoral du 20e siècle »

Selon le professeur d'histoire émérite de l'Université de Regina et l'observateur de la scène politique provinciale, Stephen Kenny, ces modernisations apporteront des avantages à la province en limitant la nécessité de personnel électoral et permettant notamment de réduire les coûts liés aux élections.

Les changements doivent être approuvés par les élus, en particulier par le Bureau de régie interne de l’Assemblée législative , rappelle M. Kenny, lors de son passage à l'émission Point du jour mardi.

« Actuellement, en Saskatchewan, on a un système électoral du 20e siècle pour les électeurs du 21e siècle. » — Une citation de Stephen Kenny, observateur de la scène politique provinciale

L'observateur de la scène politique provinciale Stephen Kenny estime que ces modernisations apporteront des avantages au processus électoral en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Cependant, Stephen Kenny est d'avis que la modernisation des élections ne contribuera pas à une augmentation de la participation électorale.

De plus en plus, les gens se désistent de voter même, de participer au civisme. Il est important de réaliser que cela nécessite plus que les systèmes ou technologies , précise-t-il.

Avec les informations de Bryanna Frankel et Fred Harding