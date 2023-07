John A. Macdonald : un héros déchu, mais toujours présent

C’est la ville de Macdonald. C’est un défi, mais l’idée c’est de raconter toute l’histoire de Macdonald puisqu’il y a des bonnes et de mauvaises choses , lance le maire de Kingston, Bryan Paterson.

À Kingston, les touristes peuvent trouver plusieurs vestiges du premier premier ministre au centre-ville, dont une reproduction d'une locomotive avec une inscription qui lit: « L’esprit de Sir John A. » Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Sir John A. Macdonald a habité plusieurs années à Kingston. Il a longtemps été une fierté pour la Ville : un personnage de l’histoire canadienne qui semblait lui appartenir.

« Nous n’effaçons pas l’histoire qui existe actuellement. C’est vraiment d’y ajouter, comme d’ajouter l’histoire autochtone. Il faut éduquer nos résidents et citoyens. » — Une citation de Bryan Paterson, maire de Kingston

Mais dans les dernières années, celui que certains appellent le fondateur du pays est devenu une figure controversée au Canada, en raison, notamment, de son implication liée aux pensionnats pour Autochtones.

À partir de 2015-2016, c’est là qu’on commence partout au Canada à prendre conscience du fait que John A. Macdonald, oui, était le premier premier ministre du Dominion du Canada, mais qu’il n’était pas une bonne personne envers bien des gens , constate la professeure agrégée en histoire à l’Université Queen’s, Caroline-Isabelle Caron.

À Kingston, cependant, la spécialiste en mémoire collective indique qu’il y a encore de la résistance à le faire disparaître, surtout dans un contexte touristique.

On le voit dans les produits publicitaires de la ville. Il y a encore un amour et une association avec John A. Macdonald , explique-t-elle.

Le boulevard Sir John A. Macdonald traverse la ville de Kingston du nord au sud, à partir de l'autoroute 401. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

En effet, John A. Macdonald est toujours présent dans l’offre touristique à Kingston : les touristes peuvent trouver plusieurs vestiges du premier premier ministre au centre-ville, dont une locomotive avec une inscription qui lit: L’esprit de Sir John A.

À l’extérieur du centre-ville, on peut visiter la tombe de Sir John A. Macdonald au cimetière Cataraqui et s’y rendre grâce au boulevard principal qui porte son nom. Contrairement à la ville d’Ottawa, la ville de Kingston ne prévoit pas changer le nom du boulevard.

Du côté de l’Hôtel de Ville, dans le Memorial Hall, un grand portrait de Macdonald domine toujours la salle.

Sur la porte de la salle Sir John A. Macdonald à l'Hôtel de ville de Kingston, on aperçoit un avis affiché sur la porte qui indique qu'elle est fermée. Il y a également un panneau qui explique que Kingston procède à des recherches depuis 2017 sur « le lien qui l’unit à Sir John A. MacDonald ». Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Cette peinture c’est quelque chose que tous les touristes viennent voir. Ça fait partie de l’histoire du Canada, mais aussi de Kingston , constate le maire Bryan Paterson.

Sinon, une salle de réunion qui porte le nom du premier premier ministre est fermée. Sur la porte, on aperçoit un avis qui indique que la ville de Kingston procède à des recherches depuis 2017 sur le lien qui l’unit à Sir John A. MacDonald.

Une offre touristique en changement

L'entrée et le centre des visiteurs du Lieu historique national de la Villa-Bellevue. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

La ville de Kingston compte aussi le Lieu historique national de la Villa-Bellevue, une ancienne résidence du premier ministre Macdonald.

Villa-Bellevue est une opportunité de venir explorer l’héritage compliqué de ce premier ministre, y compris les périodes difficiles dans notre histoire , affirme la gestionnaire par intérim de l'endroit, Valérie Martin.

« Parc Canada reconnaît que parler de Sir John A. Macdonald c’est aussi parler des périodes difficiles dans notre histoire. Ce sont des histoires douloureuses et pénibles. » — Une citation de Valérie Martin, gestionnaire par intérim de la Villa-Bellevue

Actuellement, la résidence elle-même est fermée au public. Le site de Parcs Canada doit rouvrir en mai 2024 et raconter l’histoire des pensionnats pour Autochtones et des politiques colonialistes de John A. Macdonald.

Valérie Martin est la gestionnaire par intérim au Lieu historique national de la Villa-Bellevue. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

On a travaillé avec des membres des communautés autochtones, des membres des communautés racisées ici à Kingston, et aussi des intervenants, des partenaires et autres experts, pour s’assurer que l’histoire qu’on présente ici est une histoire inclusive et diversifiée , explique Valérie Martin.

Macdonald a joué un rôle significatif dans le développement du Canada , explique-t-elle. Et ici c’est vraiment une opportunité pour adresser toute la complexité de son héritage.

Remettre en question le legs de John A. Macdonald

La professeure Caroline-Isabelle Caron explique par ailleurs que le lien identitaire entre Kingston et Sir John A. Macdonald est particulièrement difficile à briser. Elle affirme que remplacer cette figure historique à titre de héros représente une remise en question non seulement du legs du premier premier ministre, mais aussi de chaque individu.

Caroline-Isabelle Caron explique que bien que l'offre touristique à Kingston soit lié à John A, Macdonald, il y a également une nouvelle ouverture au tourisme hanté et surnaturel, avec plusieurs visites à la découverte de fantômes. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

C’est de se remettre en question personnellement lorsqu’on remet en question l’histoire qu’on a apprise et dont nous sommes fiers , explique-t-elle.

« Il va y avoir une résistance, et cette résistance n’est pas confortable. » — Une citation de Caroline-Isabelle Caron, professeure agrégée en histoire de l'Université Queen's

La professeure Caron ajoute que c’est une remise en question qui est souvent plus facile pour les jeunes, puisque leurs identités sont souvent plus malléables.

C’est plus facile pour un étudiant de 20 ans de remettre son identité en question qu’une personne de 55 ans qui a passé toute sa vie à avoir un amour et une fierté pour sa ville, qui inclut la présence de John A. Macdonald.

La professeure agrégée du département d'histoire à l'Université Queen's Caroline-Isabelle Caron indique l'offre touristique de Kingston est toujours lié à l'histoire de John A. Macdonald. Photo : Université Queen's

C’est d’ailleurs le cas pour plusieurs résidents, dont Ronald Smith, qui habite à Kingston depuis près de 60 ans.

Je comprends les difficultés de certains groupes, mais c’est une situation très difficile , lance-t-il. M. Smith se dit par ailleurs déçu que la Ville ait retiré la statue de John A. Macdonald d’un parc municipal en 2021.

Je crois qu’il y a une meilleure façon d’aborder la question sans cacher l’histoire , dit-il. La Ville aurait pu installer d’autres plaques commémoratives qui expliquent davantage ce qu’il a fait, tant en bien qu’en mal, en laissant les gens juger comme ils l’entendent.

Jonnathon Marconi est le président régional de Highland Waters de la Nation métisse de l’Ontario (NMO). Photo : Jonnathon Marconi

De son côté, le président régional de la Nation métisse de l’Ontario (NMO) Jonnathon Marconi prévient qu’il ne faut effectivement pas tout effacer quand on parle de John A. Macdonald.

Se débarrasser de son nom complètement fait que ça devient possible de l’oublier. Cela ne rend service à personne, surtout mes ancêtres , dit-il.

Selon M. Marconi, c’est important de se souvenir de l’histoire complète de John A. Macdonald, afin de s’assurer que l’histoire ne se répète pas.

Une statue toujours entreposée

La statue de John A. Macdonald a été retirée par la Ville en juin 2021 d’un parc municipal. À ce moment-là, la statue devait être installée à côté de la tombe de Macdonald au cimetière Cataraqui.

Le cimetière a cependant refusé d'accueillir la statue. Elle est donc toujours entreposée, deux ans plus tard. Le but est pourtant toujours de trouver un lieu pour la statue dans la ville, selon le maire Bryan Paterson.

On continue d’avoir des conversations pour trouver d’autres idées. Combien de temps est nécessaire pour trouver un autre lieu, c’est difficile à dire, mais c’est le but. Quand on va trouver l’endroit, l’idée, c’est de réinstaller la statue , explique-t-il.

Bryan Paterson est le maire de Kingston depuis 2014. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Ce n’est pas que Kingston qui doit décider quoi faire avec une statue de John A. Macdonald. À Toronto, une statue est toujours placardée devant l’édifice de l’Assemblée législative de l’Ontario. À Montréal, un comité recommande de ne pas réinstaller la statue de John A. Macdonald, qui avait été déboulonnée par des manifestants en 2020.

Ce qui est contentieux maintenant avec les statues en particulier, c’est que l'identité canadienne s’est bâtie sciemment en incluant ce type de héros là , lance l’anthropologue historique Caroline-Isabelle Caron.

Retirer ces héros-là, c’est donc l'enlever à l’identité canadienne, dit-elle. C’est là que vient la résistance.

« Qu’une rue s’appelle John A. Macdonald ou la rue principale, c’est la même rue. Sa fonction ne change pas, à moins de décider qu’on veut honorer quelqu’un ou pas. » — Une citation de Caroline-Isabelle Caron, professeure agrégée en histoire de l'Université Queen's

La résidence de John A. Macdonald au Lieu historique national de la Villa-Bellevue est fermée au visiteurs jusqu'en mai 2024, bien que l'entrée pour le centre des visiteurs et le jardin est gratuite pour l'été 2023. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Plus que tout, la professeure rappelle cependant que peu importe le sort des statues de Sir John A. Macdonald, et peu importe les choix de commémoration du premier premier ministre à Kingston et au pays, il ne disparaîtra jamais de l’histoire du Canada.

John A. Macdonald ne disparaîtra pas de l’histoire canadienne parce qu’on arrête de l’honorer. Il n'arrêtera pas d’être le premier premier ministre du Dominion du Canada, ça ne changera pas , lance-t-elle.

Ce qui change, selon la professeure, c’est de savoir si on le veut comme héros ou pas : si on veut choisir d’honorer Macdonald… ou plutôt le laisser dans notre passé.

C’est difficile. C’est un dossier difficile, particulièrement pour Kingston , lance le maire Paterson. L’idée ce n’est pas d’effacer Macdonald, mais c’est l’inverse. C’est vraiment d’ajouter à l’histoire de Macdonald.

À quoi ressemblera cette histoire? Ce ne sont que les résidents de Kingston qui peuvent décider pour leur Ville.