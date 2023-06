Saint-Henri-de-Taillon : des riverains dénoncent un changement de tarification

Entre 2009 et 2022, tous les citoyens de Saint-Henri-de-Taillon bénéficiaient d'une tarification uniforme pour ces deux services. Elle se situait autour de 290 $ et augmentait légèrement au fil des ans.

Pour 2023, la municipalité a plutôt décidé d'adopter un taux qui varie en fonction de l'évaluation municipale des propriétés pour combler un manque à gagner.

On a vu que du côté du service incendie et de la Sûreté du Québec, ce qu'on payait à la MRC , ce n'était pas la réalité de ce qu'on chargeait aux citoyens. Comme municipalité, on paye sur le foncier, sur la valeur de la municipalité. Alors, si on paye sur la valeur de la municipalité, comment est-ce qu'on le charge aux citoyens? On charge sur l'évaluation municipale, c'est tout à fait normal , a expliqué le maire de Saint-Henri-de-Taillon, Laval Fortin.

Grogne populaire

Près de la moitié des résidences de la localité se trouvent en bordure du lac Saint-Jean. Puisque ces terrains ont généralement plus de valeur, l'avis d'imposition de certains riverains a bondi avec le changement de facturation.

L'hôtel de ville de Saint-Henri-de-Taillon. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Selon des données récoltées par le Regroupement des citoyens de Saint-Henri-de-Taillon pour une justice fiscale, la facture pour les services de sécurité civile des riverains a doublé en moyenne. D'un autre côté, ils déplorent que des citoyens qui habitent dans la municipalité aient vu leur facturation diminuer.

Selon nous, comme cette décision-là entraîne de grandes augmentations pour certains et des diminutions significatives pour d'autres, ça aurait mérité qu'on informe adéquatement les gens et qu'on comprenne leurs motivations premières , s’est insurgé Jean-Yves Deschênes, un résident et membre du regroupement citoyen lors d’une conférence de presse mardi.

En faveur d’un retour à la tarification unique

Les membres du regroupement aimeraient revoir le retour de la tarification unique en 2024 puisqu'ils la trouvent plus juste et équitable. Maintenant, ils s'inquiètent du climat dans la petite municipalité.

On habite ici depuis plus de 60 ans, ç’a toujours été convivial, on a toujours participé aux activités, on s'implique bénévolement dans des organismes et ça m'inquiète d'avoir cette discordance-là à cause des taxes , a déploré Martin St-Pierre, un autre résident membre du regroupement.

Laval Fortin est maire de Saint-Henri-de-Taillon. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Le maire Fortin dit comprendre la déception d'une partie de sa population, qui habite sur les berges du lac, mais il estime qu'il a pris la meilleure décision. Selon un document publié par Saint-Henri-de-Taillon, 11 municipalités sur 14 dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est fonctionnent de cette façon.

C'est sûr que pour une famille qui a hérité et qui veut que ça coûte le moins cher possible, on comprend, mais ce n'est pas la manière de gérer une municipalité , a ajouté Laval Fortin.

Le regroupement de citoyens compte rencontrer les riverains au cours de l'été pour discuter de la situation. Le maire de Saint-Henri explique que de nouvelles discussions sur cette tarification auront lieu cet automne, avec l'entrée en vigueur du nouveau rôle d'évaluation.

D’après un reportage de Béatrice Rooney