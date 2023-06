Le parcours

L’expérience commence au sommet du Massif. Après s’être munis d’une petite lanterne, les spectateurs sont invités à marcher du chalet vers les premiers télésièges. Une trame sonore et des installations lumineuses agrémentent la marche.

La descente en télésiège se fait dans le noir, à la lueur de petites ampoules accrochées à l’arrière des bancs. En tendant l’oreille, on peut entendre des extraits musicaux, qui donnent un avant-goût de l'œuvre de Philippe Brault. Cette première séquence en télésiège se termine par une projection sur un mur d’eau. Vous aurez envie de lever vos pieds!

Le parcours est scénarisé sur six kilomètres. Photo : Jean-Sebastien CHARTIER-PLANTE

En bas de la montagne, le spectateur récupère sa petite lanterne et entame un deuxième sentier qui mène aux télésièges pour remonter. Aménagé comme le premier sentier, on y trouve aussi des stations pour se reposer en chemin. Il est d’ailleurs conseillé de bien se chausser, car une partie du sentier est en gravel et peut être sportif par moment.

Dès le décollage pour la remontée, le spectateur a droit à des effets lumineux et à une trame musicale complète. Au total, neuf tableaux lumineux et musicaux, indépendants les uns des autres, sont présentés.

Les colonnes de lumière de ce tableau sont visibles du sommet. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Il est également possible de faire le carrousel à partir du bas de la montagne. Dans ce cas, le spectateur commence par la montée.

La petite histoire

L’activité est un concept de l’Atelier Occhio, composé de Yves Aucoin, Stéphane Mongeau, Olivier Kemeid et Martin Labrecque, en collaboration avec le Massif de Charlevoix et le producteur exécutif Daniel Gélinas.

L’idée d’un spectacle à bord d’un télésiège vient d’une remarque du fils de Martin Labrecque, qui, lors d’un tour de télésiège au mont Saint-Côme, a comparé son expérience à celle d’un tour de manège. « À partir de là, je me suis dit : c’est vrai que ce serait cool de faire ça le soir, et d’en faire une expérience en remontées mécaniques », raconte Martin Labrecque, co-créateur et concepteur lumière.

Le tableau «La Cascade» est le septième présenté lors de la remontée. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Sachant que les télésièges du Massif étaient inutilisés l’été, le co-créateur y a vu une opportunité. « J’ai suggéré l’idée aux amis à moi avec qui je parlais et on a brainstormé là-dessus durant presque une année » poursuit le co-créateur.

L’Oiseau mécanique a embarqué ses premiers passagers le 23 juin dernier.

Un spectacle différent des autres

En comparaison aux autres spectacles son et lumière , l’Oiseau mécanique n’a pas une trame narrative proéminente. C’est comme si on montait sur le dos d’un oiseau pour visiter la montagne, résume-t-il. On amène les lumières pour nourrir l’oiseau, il y a l’endormissement, quand on descend la montagne, et quand on remonte, c’est le réveil de la montagne.

Le vol de l'Oiseau mécanique. Photo : Jean-Sebastien CHARTIER-PLANTE

On voulait surtout faire quelque chose de contemplatif, de relaxant, de ludique [...] On est pris en charge, c’est comme un long plan séquence décrit M. Labrecque. Le trajet est scénarisé sur près de 6 kilomètres.

Puis, l’accent est plutôt sur la musique dans ce spectacle. Pour nous, la lumière est complémentaire à la musique de Philippe Brault, qui amène une dimension émotive. Les deux doivent se parler dit-il.

« C’est un work in progress. On a beaucoup appris avec cette expérience-là, et là, pour la deuxième année, le mix de son et lumière va se raffiner » conclut M. Labrecque.

Le Vol de l’Oiseau mécanique s’envole plusieurs fois par soir, jusqu’au 4 septembre.