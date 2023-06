Quels impacts aura la loi C-18 sur les médias régionaux?

Certains médias de l’Est-du-Québec accueillent favorablement la pièce législative adoptée jeudi. Le projet de loi C-18 vise à forcer les géants du web à indemniser les médias d'information pour le partage de leurs articles et reportages.

On est tout à fait en accord avec le projet de loi C-18. C'est pour protéger l'information et nous permettre d'avoir accès à de l'information crédible, vraie et recherchée par des professionnels des médias , lance le copropriétaire et éditeur du Journal Le Soir, Olivier Therriault.

Malgré tout, il estime qu’il est du devoir du gouvernement de ne pas oublier les médias régionaux lors des négociations avec les géants technologiques.

Est-ce que les petits joueurs vont aussi avoir leur juste part du gâteau? Les gros joueurs se battent pour leur propre portefeuille, mais est-ce que le gouvernement va penser à convaincre Meta d'investir dans des petits joueurs comme le nôtre? se demande l’éditeur.

Le gouvernement souhaite, avec le projet de loi C-18, obliger Google et Meta à conclure des ententes d'« indemnisation équitable » avec les médias canadiens. Photo : Reuters / Dado Ruvic

Les médias régionaux, francophones hors Québec, autochtones ou s’adressant à la diversité devront faire partie des ententes, selon le professeur à l’École des médias de l’UQAM, Jean-Hugues Roy. Il y a des dispositions dans la loi qui font que le CRTC devra être satisfait que les deux entreprises Google et Facebook auront signé des ententes avec un échantillon assez représentatif avec l'ensemble des médias canadiens , indique-t-il.

Si en 2021 l’Australie devenait le premier état à réglementer les géants du web, ceux qui le suivent peuvent apprendre de ses erreurs. Notamment, la législation australienne avait laissé de côté les plus petits médias, souligne le professeur.

C'est un défaut que la loi canadienne a tenté de corriger et, selon mon évaluation, elle le corrige pas mal. Les plus petits médias, en général, devraient être en mesure de signer des ententes avec les géants du web , ajoute-t-il.

Mutisme des géants

Invités à commenter la récente adoption de la loi C-18 et son impact sur les médias régionaux, Google et Meta se sont contentés de réponses par courriel.

Jusqu’à présent, aucune de nos préoccupations n’a été prise en compte. Le projet de loi C-18 est maintenant devenu loi et demeure inapplicable. Nous continuons à chercher d’urgence à travailler avec le gouvernement sur une voie à suivre , indique le porte-parole de Google Shay Purdy

Pour sa part, Meta réfère à un communiqué de presse daté de jeudi dernier, jour de l’adoption de C-18. Nous avons répété à maintes reprises que pour nous conformer au projet de loi C-18, qui est adopté aujourd’hui par le parlement, le contenu partagé par les médias d’information, y compris les éditeurs de presse et les radiodiffuseurs, ne serait plus accessible aux utilisateurs de Facebook et Instagram au Canada , peut-on y lire.

Quelle part pour les médias locaux?

Selon le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, ces ententes permettraient d’aller chercher globalement environ 330 millions de dollars. Pour sa part, Jean-Hugues Roy avance plutôt le montant de 200 millions de dollars, mais c'est très difficile de mesurer ça nuance-t-il.

La part qui serait allouée aux médias régionaux demeure floue, selon le professeur.

Pour être admissibles à cette enveloppe, les médias doivent adhérer à des principes déontologiques et embaucher au moins deux journalistes. Ce dernier critère pourrait toutefois exclure certains journaux locaux, souligne Jean-Hugues Roy.

Contrairement aux médias de petite taille, Radio-Canada et CBC respectent aisément ces exigences, ce qui est discutable selon lui.

Le fait que Radio-Canada puisse bénéficier de ces redevances-là, c'est un irritant pour des plus petits joueurs. Radio-Canada bénéficie déjà de fonds publics. Donc il aurait peut-être fallu écarter Radio-Canada pour que de plus petites organisations journalistiques puissent en bénéficier , soutient Jean-Hugues Roy.

Le professeur de journalisme Jean-Hugues Roy remet en question le fait que Radio-Canada puisse bénéficier des ententes prévues par la loi C-18. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Stéphanie Dupuis

Menaces de Google et Meta

Olivier Therriault ne s’inquiète pas à court terme des menaces formulées par Google et Meta, les deux entreprises visées par C-18, de bloquer le contenu journalistique sur leurs plateformes. Le copropriétaire du Journal Le Soir croit que les grands médias seront les premiers à subir les foudres des géants du web.

À court terme, je ne pense pas que ça peut nous faire mal. Mais à moyen ou long terme, il faudra se préparer au pire , lâche-t-il.

Pour cause, environ 60 % du trafic du Journal Le Soir provient des réseaux sociaux, indique son copropriétaire. Ça va prendre une stratégie pour aller chercher le 60 % qui utilise uniquement Facebook pour s'informer. Il va y avoir des campagnes promotionnelles qu'il va falloir mettre en place , indique Olivier Therriault.

L'imprimé a encore une valeur

Le président des Éditions Nordiques, Simon Brisson, brosse un portrait similaire de ses journaux. On a 70 % de notre trafic qui provient de Facebook , indique-t-il.

Il nuance toutefois l’importance de ces clics, car seulement 5 % des revenus du groupe de quatre hebdomadaires nord-côtiers proviennent du web.

Pour les Éditions Nordiques, l’imprimé joue encore un rôle prépondérant. Le papier est à peu près 80 % de notre chiffre d'affaires. L'autre 15 %, c'est tous les produits spéciaux qu'on fait en papier ou des revues thématiques qu'on distribue dans la région ou à l'extérieur , précise Simon Brisson.

Le président des Éditions Nordiques, Simon Brisson, base son modèle d'affaires sur les points de distributions des exemplaires imprimés. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il souligne que l’imprimé demeure solidement ancré dans les habitudes de consommation de son lectorat. Le papier incite à prendre le temps pour consulter les nouvelles, qui sont en conséquence plus longues et fouillées.

Le papier génère encore énormément de revenus publicitaires. C'est pour ça que ça continue de durer , estime pour sa part Jean-Hugues Roy. Malgré les coûts élevés d’impression et de distribution dans les régions éloignées, l’attachement du lectorat assure à ces médias un minimum suffisant de revenus publicitaires.

« Une publicité imprimée, c’est une publicité que Google et Facebook ne peuvent pas vous voler. » — Une citation de Jean-Hugues Roy, professeur à l’École de médias de l’UQAM

Changer les habitudes

Face aux menaces de Meta et de Google, certains médias locaux incitent déjà leur lectorat à modifier ses habitudes de consommation d’information. C’est notamment le cas pour le chef de contenu pour les journaux de l'est du Québec chez Médialo, Dominique Fortier.

Si la menace se met à exécution pour des petits médias comme les nôtres, il faudra trouver des façons de contourner le tout, ne serait-ce qu'en habituant nos lecteurs à passer directement par nos sites web au lieu des médias sociaux , indique-t-il.

Selon lui, les populations régionales seront davantage touchées par un blocage des contenus journalistiques sur les plateformes numériques.

On crie toujours au scandale quand une entreprise de presse doit remercier des journalistes ou lorsque des journaux sont fermés. Si en plus, on se fait bloquer la distribution, la diffusion d'information, il n'y a personne qui sort gagnant de ça , estime Dominique Fortier.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie et Marie-Christine Rioux