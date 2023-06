Un projet de recherche albertain veut réduire les GES sans nuire aux rendements agricoles

Il s’agit d’un système d'équipements automatisés installés sur de petites parcelles et qui permettent de mesurer directement les émissions, notamment les émissions d'oxyde nitreux dans un sol qui a été traité avec de l'engrais, explique Abby Sim, responsable du projet.

« C'est très pertinent pour l'industrie [agricole] en ce moment, car les émissions et la réduction des engrais sont des sujets d'actualité. » — Une citation de Abby Sim, responsable du projet

L'oxyde nitreux est un gaz à effet de serre. Abby Sim précise qu'il est très puissant, environ 200 à 300 fois plus que le dioxyde de carbone.

Abby Sim explique que les émissions de ce gaz se produisent régulièrement à partir du sol, mais qu'elles augmentent à mesure que l'on épand de l'azote sous forme d'engrais. Nous espérons pouvoir démontrer comment les émissions changent en fonction de la quantité d'engrais, car on cherche actuellement à réduire les émissions, dit-elle. Mais nous ne savons pas comment réduire les émissions sans réduire le rendement.

Un procédé plus prometteur, selon une chercheuse

Si l'idée n'est pas nouvelle, la capacité à collecter une plus grande quantité de données avec plus de précision est aujourd'hui l'une des forces motrices du projet. Il y a vingt ans, je rassemblais des données dans le cadre de mes recherches de doctorat, ce qui impliquait de collecter des données sur les émissions de gaz à effet de serre , explique Joy Agnew, vice-présidente de la recherche au Collège Olds.

Elle raconte qu'elle devait envoyer les échantillons à un laboratoire, et attendre de 3 semaines à 3 mois pour obtenir les résultats. Le système actuel est apparemment plus sophistiqué et plus efficace qu'à l'époque où Joy Agnew a commencé. Par exemple, le gaz recueilli est transporté par un tuyau jusqu'à un outil d'analyse. Quand la mesure est effectuée, l'équipement s'ouvre à nouveau et purge les gaz des conduites avant la prochaine mesure, explique Abby Sim.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les émissions de ce gaz se produisent régulièrement à partir du sol, mais elles augmentent à mesure que l'on épand de l'azote sous forme d'engrais, souligne Abby Sim. Photo : Radio-Canada / James Young/CBC

D’après Joy Agnew, l'activité microbienne à l'origine de la décomposition et de la transformation de l'azote dépend d'un grand nombre de variables, notamment la lumière du soleil, les précipitations, la température, le type de sol et d'autres facteurs. Nous avons besoin de plus de données pour essayer de démêler tous ces effets interdépendants.

Mme Agnew pense que d'ici 5 ans, ces modèles seront assez au point pour permettre aux agriculteurs de sélectionner leurs conditions de croissance spécifiques, leurs types de champs et les meilleurs types de pratiques.

Avec les informations de James Young