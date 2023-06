Ils dénoncent le fait qu'un moratoire existe depuis 2021 pour prévenir l'exploitation du charbon dans les Rocheuses, mais que celui-ci ne s'applique pas à la mine de charbon 14 qui se trouve à quelques kilomètres de Hinton.

Le gouvernement albertain souligne pour sa part que le projet a fait l'objet de révision réglementaire, et assure que la province a des restrictions strictes concernant l'exploitation de charbon.

De son bord, le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta ( NPD ) a dénoncé l’initiative en communiqué de presse, déclarant que la première ministre Danielle Smith a menti aux Albertains lors des élections provinciales.

Sarah Elmeligi est députée de la conscription Banff-Kananaskis. Photo : Radio-Canada / Caleb Perreaux

Sarah Elmeligi, députée néo-démocrate de la circonscription Banff-Kananaskis, dit qu’elle est prête à avoir des discussions avec le Parti conservateur uni ( PCU ) dans le but de faire annuler la décision du gouvernement.

« Je veux travailler avec le gouvernement maintenant et discuter du projet de Loi sur la protection des Eastern Slopes. » — Une citation de Sarah Elmeligi, député néo-démocrate, Banff-Kananaskis

Elle souhaite que le gouvernement reconsidère le projet de loi sur la protection des Eastern Slopes, la région affectée par la mine. Le projet de loi a été rejeté par le PCU deux fois.

Grande Cache n’est pas dans la circonscription de Sarah Elmeligi, mais elle partage les inquiétudes des résidents de la région.

Ce que le public albertain veut n’a pas fait de différenec pour le gouvernement, et c’est très dommage , dit-elle.

Des lieux menacés

La Société pour la nature et les parcs du Canada ( SNAP ) explique que la faune et les étendues d’eau sont à risque de pollution.

Sa directrice générale pour la région d’Alberta Nord, Tara Russell, estime que la mine pose un risque de pollution et que son emplacement lui-même est une fierté des Albertains.

« Ce sont des endroits que les gens utilisent et adorent, ils ne veulent pas les voir perturber [par la mine] » — Une citation de Tara Russell, directrice générale, SNAP

Elle ajoute que la mine est néfaste pour la rivière Smoky et les municipalités qu'elle traverse : La contamination peut non seulement avoir un impact sur les communautés, mais aussi sur la faune et l’écosystème qui dépend de la quantité et de la qualité d’eau.

À l’avenir, Tara Russell pense que la meilleure solution pour préserver la faune et la flore dans la région de Grande Cache est d’arrêter l’exploration de charbon.

La Société pour la nature et les parcs du Canada se penche sur des dossiers environnementaux à travers le pays. Photo : Radio-Canada / Caleb Perreaux

Summit Coal, l'entreprise qui possède le permis pour exploiter la mine, tiendra une journée porte ouverte le 6 juillet à Grande Cache afin que le public puisse lui poser des questions.

L'entreprise détient le permis d'exploitation depuis 2013, mais a été achetée par Valory Resources en 2022.