Le Manitoba lance une stratégie pour recruter et retenir les enseignants francophones

Le gouvernement du Manitoba a lancé mardi une stratégie de recrutement et de rétention des enseignants francophones pour « répondre à la demande accrue d'enseignants francophones au Manitoba ».

La stratégie vise à remédier à la pénurie d'enseignants, à soutenir les initiatives en langue française en tant que partie intégrante du système d'éducation du Manitoba et contribuera à garantir que ces possibilités continueront d'être offertes dans nos communautés éducatives , indique le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, Wayne Ewasko, dans un communiqué de presse.

Il ajoute que la stratégie vise également à contribuer à la vitalité des communautés francophones .

Avec la collaboration du gouvernement fédéral, la stratégie s'appuie sur quatre piliers.

Elle vise à encourager le plus de personnes possible, spécifiquement les élèves du secondaire à choisir une carrière en enseignement et le faire en français ou dans les écoles d'immersion.

La province compte notamment compléter l'offre actuelle de formation universitaire pour l'enseignement en français (langue première et seconde) et crée des pratiques de recrutement qui répondent aux réalités des candidats, incluant ceux provenant de l'immigration .

Le dernier axe de la stratégie mise sur l'implantation de programmes d'orientation et de soutien pour tous les enseignants, peu importe le stade de leur carrière , indique la province.

Le gouvernement provincial fait aussi savoir qu'il reçoit annuellement 2,8 millions de dollars pour le Programme de revitalisation du français langue seconde et le Programme d'enrichissement du français en éducation dans le cadre de l'entente Canada-Manitoba.

Des données de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones publiées en 2022 indiquent d'ailleurs que 6 % des enseignants francophones quittent la profession après 5 ans de carrière.