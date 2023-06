Feux de forêt : une cellule de crise mise en place pour soutenir l’industrie forestière

Une cellule de crise est mise en place pour soutenir l'industrie forestière lourdement éprouvée par les feux de forêt. Une première rencontre entre les intervenants du milieu et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a eu lieu lundi à Québec.

On espère vraiment que l'urgence de la situation a été bien comprise par le cabinet, car malheureusement, la ministre n'était pas à la rencontre pour nous entendre. Il y a une cellule de crise qui a été mise en place pour la sylviculture. On pensait qu'à la rencontre d'hier, le ministère allait nous proposer des mesures auxquelles il aurait réfléchi, mais ce n'était malheureusement pas le cas. Le ministère était toujours à dresser le portrait de la situation, alors tout reste à faire présentement , a expliqué Annie Beaupré, directrice générale de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Déjà la semaine dernière, le président de la FQCF , Stéphane Gagné, avait sonné l’alarme pour son domaine. Il avançait que l’industrie affichait un grand retard pour la plantation d’arbres. Il ajoutait même qu’en temps normal, les entreprises s’exposent à des pénalités s’ils ne respectent pas le calendrier prévu. La plantation d’arbres était alors possible dans certains secteurs du Lac-Saint-Jean, sans machinerie lourde. Mardi, une restriction de travaux en forêt était en vigueur partout dans la région.

Annie Beaupré est la directrice générale de la Fédération québécoise des coopératives forestières. Photo : Radio-Canada

Le principal [souci], c'est de s'assurer de pouvoir conserver leur main-d'œuvre et la main-d'œuvre qui est la plus précaire actuellement, c'est la main-d'œuvre sylvicole parce qu'ils occupent des emplois saisonniers qui durent environ 22 semaines par année et pour plusieurs de cette main-d'œuvre, ils doivent avoir recours au chômage pendant l'hiver. Certains sont rendus au bout de leurs prestations d'assurance-emploi et se retrouvent sans aucun revenu , a exposé la directrice générale.

Cette dernière ajoute que des entreprises ont fait le choix de payer quand même leurs employés même s’ils ne peuvent travailler.

Ça pouvait durer pour certaines entreprises qui ont les reins plus solides. Une semaine, deux semaines, ça peut peut-être être soutenable, mais là, ça fait un mois puis il n'y a toujours pas de retour prévu. Puis, les feux continuent de plus belle. Donc, on ne sait pas quand on va pouvoir retourner en forêt et on ne peut plus soutenir ça, de continuer à payer les travailleurs sans avoir aucun revenu. Même pour nos grosses coopératives, c'est rendu plus soutenable , a-t-elle enchaîné.

La semaine dernière, le reboisement avait pu reprendre à certains endroits. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Une seconde rencontre est prévue jeudi prochain avec le ministère des Ressources naturelles.

Des démarches ont aussi été entreprises avec le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE).