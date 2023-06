Il n'y a pas six ans, le Toronto FC faisait figure de force dominante dans le monde du soccer nord-américain. Champion canadien, de la saison régulière de la MLS et des séries éliminatoires du circuit, il tutoyait les étoiles et rêvait de s'imposer contre les géants du Mexique et du reste du continent.

Le club n'a cependant jamais su répliquer ses succès depuis le temps. Tout le contraire, en fait. Il a perdu de sa superbe au point de devenir un habitué des bas-fonds du classement.

L'Américain Bob Bradley devait remédier à la situation lorsqu'il a été embauché en novembre 2021. Illustre entraîneur et architecte de la puissance qu'est devenu le LAFC en MLS, il n'a jamais été en mesure de redonner au club torontois ses lettres de noblesse. Un an et demi après le début de son mandat, son patron Bill Manning lui a montré la porte lundi.

Je pense que personne ne s'attendait à ce que l'on en soit ici , a dit le président du club en conférence de presse mardi.

Je m'excuse auprès de nos partisans que nous ayons à faire un changement d'entraîneur à ce moment-ci.

Le Toronto FC n'est pas pas à la hauteur des attentes depuis l'arrivée de l'étoile italienne Lorenzo Insigne. Photo : Associated Press / Michael Dwyer

Le Toronto FC, avant-dernier au classement de l'Est et gagnant de seulement trois de ses 20 matchs cette saison, devait poser un geste pour tenter de redresser la situation.

On a essayé tout ce qu'on a pu en tant qu'organisation pour appuyer (Bob) et lui offrir tous les moyens pour réussir, mais au bout du compte, les résultats n'étaient pas là et il le savait. Nous avions besoin d'une autre direction [...] Ça ne marchait plus. Nous devrions être meilleurs , a expliqué Manning.

« Ç'a été une mort par un millier de blessures en quelque sorte [...] Nous faisions un pas en avant et un pas en arrière. Nous n'allions vraiment nulle part. » — Une citation de Bill Manning, président du Toronto FC

Des changements importants

Dans une volonté de changer les choses, Bill Manning a annoncé le début d'une restructuration complète du club, mardi. Il a nommé Terry Dunfield comme entraîneur-chef par intérim et promu Jason Hernandez comme directeur général, divisant ainsi les fonctions précédemment occupées par Bradley.

Quant au statut intérimaire de l'entraîneur, il a d'ailleurs spécifié qu'il avait déjà une liste de candidats en tête et que le processus pour nommer un nouvel entraîneur à temps plein sera complété plus tôt que tard . Dunfield, qui était à la tête de l'équipe des moins de 17 ans du TFC, devrait être aux commandes de la première équipe pour quatre matchs au moins.

Sur le terrain et en-dehors, nous n'avons pas été en harmonie. Nous n'avons pas été en symbiose , a-t-il dit quant aux tensions dans le vestiaire rapportées dans les médias.

Des tensions que croit bien pouvoir apaiser Dunfield, qui s'est mis au travail dès sa nomination.

Les joueurs veulent un véritable environnement de haute performance et de la clarté quant à notre plan tactique , a-t-il dit après les avoir rencontrés lundi et mardi. À l'entraînement, on a eu beaucoup de plaisir et de l'énergie. On a senti tout le monde pousser un grand soupir [de soulagement].

« Nous sommes assis sur une mine d'or ici. Nous avons vraiment de très bons joueurs. En tant que personnel technique, on doit les aider à atteindre leur potentiel et je crois vraiment que si l'on y parvient, ce sera une histoire incroyable. » — Une citation de Terry Dunfield, entraîneur-chef par intérim du Toronto FC

Le Toronto FC n'a gagné qu'un seul de ses 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Photo : Associated Press / Nick Wass

Lors de son bilan improvisé, Bill Manning a aussi fait part de son désir d'améliorer le département de médecine sportive du club, la cible de nombreuses critiques de joueurs au fil des ans.

Il faut dire que le Toronto FC a été l'équipe la plus éprouvée par les blessures cette année. Plusieurs joueurs essentiels au succès du club comme l'attaquant Lorenzo Insigne, les milieux de terrain Michael Bradley et Jonathan Osorio ainsi que les défenseurs Sigurd Rosted et Matt Hedges, ont raté de longues périodes de jeu. Certains sont même toujours à l'écart de l'action.

Quant aux critiques qui le visent lui-même, le président de l'équipe a dit assumer sa part de responsabilité pour la façon dont les choses se sont déroulées depuis le départ de l'entraîneur Greg Vanney en 2020. Il demeurera toutefois tout aussi actif dans l'aspect sportif, malgré la grogne de nombreux partisans.