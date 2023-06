Trottinette acrobatique : un Saguenéen fait bonne figure à Montréal

Alexandre Poitras, un Saguenéen de 16 ans, s’est illustré en décrochant la deuxième position de sa catégorie lors de la plus grande compétition de trottinette acrobatique au Québec, samedi dernier à Montréal.

M. Poitras performait dans la catégorie Street, un créneau orienté sur un enchaînement de figures sur de petits modules et des rampes.

Il s’agissait d’un premier événement organisé par la Fédération canadienne de trottinette acrobatique (FCTA) au planchodrome intérieur Le Taz. L’Open canadien réunissait une soixantaine de participants de tous les niveaux en provenance de partout au pays.

Je connaissais déjà le skatepark où ça allait avoir lieu [l’Open canadien]. Alors, j'ai pris en note tous les modules et tous les trucs que je pouvais faire sur ces modules et j'ai sélectionné ceux-là que je maîtrisais le mieux, les plus durs , explique Alexandre Poitras.

« 360 », « double Tailwhip » et plusieurs autres figures acrobatiques composent le quotidien d'Alexandre Poitras Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Le jeune homme s'entraîne quotidiennement au parc de planche à roulettes situé près du site patrimonial du Bassin à Chicoutimi. L’athlète pratique la discipline depuis quatre ans et sa deuxième position de samedi dernier le motive plus que jamais à poursuivre.

La suite des choses pour moi, c'est sûrement une compétition à Kelowna en Colombie-Britannique qui va me permettre de me qualifier au championnat nord-américain. À partir des championnats nord-américains, j'ai une chance de me qualifier au championnat mondial en Australie , indique-t-il.

En recherche de commanditaires

Réal Poitras, le père d’Alexandre, se dit prêt à investir pour permettre le développement de son fils. Toutefois, la passion de son fils comporte certains coûts.

Réal Poitras et son fils Alexandre Poitras. Le père encourage son fils dans le développement de son talent. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Les trottinettes qu’utilise l’athlète durant ses entraînements et lors des compétitions se détaillent à un peu plus de 1000 $. Bien qu’elles soient de bonne qualité, ces trottinettes doivent endurer de nombreux chocs lors des atterrissages, ce qui mine considérablement leur durée de vie. L'été passé, j'ai brisé au-dessus de quatre decks et juste cette saison-ci, j'ai déjà passé deux decks , indique-t-il.

Le jeune homme désire progresser et il est conscient qu’il devra prendre certaines décisions importantes.

C'est sûr qu'au Saguenay, il n'y a pas vraiment de magasins de trottinette, même au Québec il n'y en a pas beaucoup. Il y a à peu près quatre magasins de trottinette qui sont centralisés à Montréal. Mon but, dans les prochaines années, serait de déménager à Montréal pour les commanditaires , précise-t-il.

Alexandre Poitras a commencé la trottinette à l'âge de 12 ans. Photo : Maxime Hébert-Lévesque

Une nouvelle fédération

La FTCA , fondée en novembre dernier, multiplie les efforts pour standardiser le sport. Les membres de la fédération utilisent également les barèmes de pointages de la United Scooter Association lors des compétitions. Cette pratique permet aux compétiteurs canadiens d’être reconnus dans le circuit nord-américain.

Karine Havard est présidente de la Fédération canadienne de trottinette acrobatique. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

La fédération est née d'un partenariat entre deux mamans qui voulaient faire grandir le sport pour les garçons ici au Canada. Il y avait une grosse lacune au niveau de l'organisation au niveau de ce sport-là. Puis on croit que les jeunes méritent d'avoir une structure et des opportunités de pouvoir performer à l'échelle nationale et même internationale , souligne la présidente de la Fédération canadienne de trottinette acrobatique, Karine Havard.

Mme Havard conclut que l’objectif des différentes autorités de la discipline est une première présence aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.