Le périple de trois jours et deux provinces d’un chat passager clandestin

Un chat manitobain disparu pendant trois jours a été découvert dans une cargaison de graines pour oiseaux dans un centre de jardinage du nord de l’Ontario. Le passager clandestin s’en est sorti indemne et a trouvé domicile à sa destination.

La cargaison a été envoyée d’une ferme du Manitoba à L’Ami’s Garden Centre situé à North Bay en Ontario, soit environ 1000 kilomètres à l’est de la frontière entre les deux provinces. Les graines avaient été envoyées un lundi et sont arrivées un jeudi, il y a une dizaine de jours.

Mon frère était sur le chariot élévateur et il avait éteint la machine après avoir terminé de décharger les palettes pour les mettre dans nos entrepôts. On a entendu des miaulements venir de l’une des palettes. Nous avons regardé et un chat gris était coincé entre deux palettes , raconte le co-propriétaire du centre de jardinage, Casey L’Ami.

Le chat était coincé, mais sans une égratignure. La première chose que j’ai faite, c'est d'appeler notre contact là-bas, d’où venait la cargaison, pour demander s’il leur manquait un chat , explique M. L’Ami. Surtout pour m’assurer qu’il n’y avait pas une famille ou un petit enfant qui avait perdu son chat .

Le propriétaire du chat a expliqué à M. L’Ami que celui-ci s’appelait Bubba et qu’il aimait faire des tournées en chariot élévateur. Casey L’Ami soupçonne que c’est comme ça qu’il a été coincé.

Il était pas mal calme. Il miaulait beaucoup pendant qu’il était coincé, mais lorsqu’il a pu s’étendre les jambes, il est resté avec nous. Il nous laissait venir le caresser, c’était clair qu’il était habitué aux humains , poursuit-il.

Le chat Toby dans sa nouvelle demeure, le centre de jardinage L'Ami's Garden Centre. Photo : L'Ami's Garden Centre

La propriétaire du chat, qui habitait dans une grange, a demandé à Casey L’Ami s’il voulait bien adopter le passager clandestin. Il a accepté et rebaptisé le chat Toby .

Il s’entend de mieux en mieux avec Missy et Boots, les deux autres chats de l’entreprise. Avec une autre semaine ou deux, je crois qu’ils seront comme une petite famille ici au centre de jardinage , assure Casey L’Ami.

Le périple de Toby en fait une célébrité locale.