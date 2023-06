Le projet de maison-musée Brian Mulroney sur la glace à Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau met sur pause le projet de maison de l’ex-premier ministre canadien Brian Mulroney. L’aménagement d’une exposition au pavillon Mance pour honorer le politicien originaire de Baie-Comeau est dans les cartons depuis plus de 10 ans.

C’est que la Municipalité attend notamment du financement du provincial et du fédéral pour ce projet qui était chiffré en février 2022 à 3 135 000 dollars. Les élus sont sans nouvelles depuis qu’ils ont approuvé deux demandes de financement il y a maintenant plus d’un an.

Également, le service des ressources humaines de la Ville de Baie-Comeau vient tout juste d’être installé dans les locaux du pavillon Mance. Toutefois, son agent aux communications, Pierre-Olivier Normand, assure que le réaménagement des bureaux municipaux n’empêche pas le projet de se concrétiser.

Pierre-Olivier Normand est agent aux communications pour la Ville de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Ce n’est pas parce que la Ville de Baie-Comeau fait un réaménagement des différents services que l’endroit ne pourrait pas être là [au pavillon Mance] , soutient Pierre-Olivier Normand. Il ajoute qu’un autre lieu, outre le pavillon Mance, pourrait être choisi sur le territoire baie-comois pour y réaliser le projet.

Baie-Comeau espère également que Québec désigne la maison-musée de Brian Mulroney comme Espace bleu si le projet se concrétise. Le gouvernement du Québec annonçait en juin 2021 la création des Espaces bleus pour promouvoir l’histoire, les particularités et les personnages importants de chacune des 17 régions du Québec.