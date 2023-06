Smog : distribution étendue de masques N95 dans l’est de Montréal

Depuis 10 jours, plusieurs établissements de santé du sud du Québec mettent à la disposition d’entreprises et d’organismes des masques N95 pour leurs employés qui doivent travailler à l'extérieur. Radio-Canada a appris qu’au moins un établissement de la région de Montréal s’apprête à en étendre la distribution aux personnes vulnérables qui « devront aller à l'extérieur » et qui seront aussi touchées par la mauvaise qualité de l'air.

Les feux de forêt de grande ampleur dans le nord du Québec produisent en effet des panaches de fumée avec des particules fines qui nuisent à la qualité de l’air.

Selon une note de service interne distribuée mardi aux gestionnaires et aux employés du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, la DRSP [Direction régionale de santé publique] recommande de demeurer à l’intérieur et de faire la distribution de masques N95 aux groupes ciblés des personnes vulnérables ci-dessous qui devront aller à l’extérieur [...] : les personnes asthmatiques; les personnes cardiaques; les personnes avec des problèmes respiratoires, comme l’emphysème et la bronchite chronique; les personnes aînées et les femmes enceintes .

Cette note de service, signée par une cheffe de programmes de santé publique, précise où seront distribués les masques.

« Une livraison est actuellement en cours de masques N95 modèle 3M, unités emballées individuellement, à des milieux ciblés dans l’ensemble des CLSC, CH HMR et HSCO [cliniques externes ciblées], CHSLD, CHSLD privés, RPA, HLM et OBNL. » — Une citation de Note de service du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, 27 juin 2023

Il est demandé d’offrir deux masques N95 aux personnes vulnérables , ajoute-t-on.

Joint par téléphone, le Dr Réal Barrette, médecin de famille et directeur médical au Centre d’expertise en maladies chroniques pour le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, s’attend à ce que d’autres établissements emboîtent le pas.

Compte tenu des épisodes de mauvaise qualité de l’air, on peut s’attendre à une distribution élargie à Montréal de masques N95 aux personnes qui doivent s’exposer au smog, en particulier pour les gens vulnérables , explique-t-il.

Le Dr Réal Barrette, médecin de famille et directeur médical au Centre d’expertise en maladies chroniques pour le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Photo : Radio-Canada

Une rencontre des autorités de santé publique a eu lieu en fin d’après-midi mardi afin de discuter du dossier. Quelques établissements nous ont dirigés vers le ministère de la Santé.

Selon les dernières données du ministère de la Santé, Québec disposait au début du mois d’avril de 37 millions de masques N95 ainsi que de 8 millions de masques KN95.

Québec a dépensé 53 millions de dollars en 2022-2023 pour acheter des masques N95.

En fin d’après-midi mardi, les prévisions d’Environnement Canada indiquaient que la qualité de l'air demeurerait acceptable jusqu’à jeudi dans le sud du Québec.

Commencé depuis 10 jours

Les établissements de Montréal, de la Montérégie et de Gatineau annoncent depuis déjà plus d’une semaine une distribution ciblée de masques N95 en raison des incendies de forêt.

En lien avec la situation des feux de forêt, le CIUSSS [...] rend disponibles des masques de protection de type N95 aux entreprises et organismes de son territoire qui ont des employés ayant l’obligation de travailler à l’extérieur , peut-on lire depuis 10 jours sur les sites de quelques établissements de santé de Montréal.

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, on précise qu'on accepte uniquement les commandes de moins de 25 000 masques . Les demandes supérieures à ce nombre sont dirigées au MSSS .

Durant la pandémie, le port de l’appareil de protection respiratoire N95 par les travailleurs s’est avéré une mesure complémentaire pour réduire l’exposition aux aérosols de petite taille, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).