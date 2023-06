C’est la deuxième fois que les résidents du village de 2000 personnes sont évacués. Cette fois, c’est en raison de l’intensité de la fumée. Ce sont principalement les personnes vulnérables qui ont quitté Waswanipi.

La première fois qu'on s'est fait évacuer, on a été à Québec. Puis, toutes les villes en s'en venant d'ici, au lac St-Jean, c'était plein de boucane. La fumée était trop pesante, raconte Bobby Gull, un porte-parole de la communauté. C'est pas nous autres qui décident. C'est quasiment le gouvernement qui nous a envoyé ici. Et puis on peut pas vraiment décider de l'endroit où on va aller.

C'est dans un hôtel au centre-ville de Trois-Rivières que les personnes évacuées sont localisées. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Pris en charge par le Service aux Autochtones Canada et par la Croix Rouge, ils sont actuellement logés à l’hôtel Delta de Trois-Rivières pour une durée indéterminée.

Le trajet a pris dix heures à parcourir en véhicules. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Pour quitter leur village, situé entre Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau, ils ont parcouru 750 km en voiture.

Une station de la Croix Rouge est installée temporairement à l'hôtel Delta de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Avec les informations de Louis Cloutier