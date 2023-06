La dépouille de l'acteur britannique Julian Sands, porté disparu depuis le 13 janvier alors qu'il était parti marcher dans les montagnes de San Gabriel, non loin de Los Angeles, en Californie, a été découverte samedi dernier par des passants. Les autorités ignorent toujours la cause du décès.

M. Sands, qui était âgé de 65 ans, a joué dans plusieurs films qui ont récolté des mises en nomination aux Oscars, dont A Room With a View et Leaving Las Vegas, durant les années 1980 et 1990.

L'acteur, qui était connu pour sa passion pour la marche en montagne, n'avait pas été revu depuis qu'il s'était donné pour objectif d'atteindre le pic montagneux du mont Baldy, situé à plus de 3000 mètres d'altitude, en janvier.

Plusieurs équipes de secours ont tenté de le retrouver cet hiver, y compris en utilisant des drones et des hélicoptères, mais les conditions météo difficiles, qui ont persisté jusqu'à la fin du printemps, ont ralenti les recherches.

Julian Sands a travaillé pendant 40 ans en télévision et en cinéma, avec plus de 150 séries et films à son actif.

Marié depuis 1990, il laisse dans le deuil son épouse, la journaliste Evgenia Citkowitz, et trois enfants, dont un avec sa première épouse, la journaliste Sarah Harvey.

Quelques jours avant la découverte de sa dépouille, les membres de la famille de M. Sands ont publié un communiqué dans lequel ils affirment continuer de conserver Julian dans [leurs] cœurs, avec de doux souvenirs de lui en tant que père merveilleux, conjoint, explorateur, amoureux de la nature et des arts, ainsi que comme un acteur original .