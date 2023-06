La MRC Abitibi refuse de financer le transport interurbain par autocar

Dans une lettre datée du 8 mai, Autobus Maheux sollicite un appui politique ainsi qu’un engagement financier de 9000 dollars sur trois ans auprès de la MRC Abitibi. Cette somme viendrait s’ajouter aux 15 000 dollars déjà versés par la Ville d’Amos pour maintenir les liaisons avec Val-d’Or et Rivière-Héva.

Via son Programme d’aide au transport collectif régional, le ministère des Transports et de la Mobilité durable vient ensuite tripler cette aide financière municipale. Autobus Maheux précise dans sa lettre que le réseau n’est plus rentable depuis neuf ans et qu’elle assume chaque jour des pertes financières importantes.

Mais les élus de la MRC Abitibi refusent depuis 2018 de s’impliquer dans le financement de ces liaisons. Pour eux, c’est à Québec de mieux financer le transport collectif dans les régions.

« La MRC Abitibi a toujours dit non, que ce n’était pas notre raison d’être de financer le transport collectif. » — Une citation de Sébastien D’Astous, préfet de la MRC Abitibi

Sébastien D'Astous, maire d'Amos et préfet de la MRC Abitibi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La région laissée pour compte?

Les élus estiment que la région ne reçoit pas sa part du financement provincial du transport collectif, qui va surtout aux grands centres.

On est souvent laissés pour compte. Et là, de dire à nos citoyens que via la taxation, on va venir donner un coup de main dans un programme du MTQ, on trouve ça un peu terrible, ajoute M. D'Astous. On est pour le transport collectif, on apprécie Maheux, mais d’un autre côté, c’est un peu de faire front commun et dire que ça n’a pas de bon sens que ce soit nous qui finançons ça , mentionne-t-il.

De son côté, Autobus Maheux n’a pas souhaité émettre de commentaires, estimant qu’il s’agit de négociations entre la Ville d’Amos et la MRC Abitibi.